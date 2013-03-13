  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

سقائيان‌نژاد:

خواستار نظارت مردم بر امور شهری هستیم

خواستار نظارت مردم بر امور شهری هستیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: شهردار اصفهان گفت: نظارت مردمی بر امور منطقه لازم است، چرا که اگر مردم در این کار فرهنگی شرکت داشته باشند، خطاهای ما کمتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي سقائيان‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در آيين بهره برداري از طرح‌های عمراني و خدماتي منطقه ۷ اصفهان اظهار داشت: در انتهاي سال ۹۱ مسئولان معاونت فرهنگي، اجتماعي و خدمات شهري را در یک جلسه نمادین گردهم آورده و هسته‌های فرهنگي، اجتماعي و خدماتي تشكيل شد.

وي افزود: با اقدامات بنیادین علاوه بر انجام وظیفه در پی كسب رضايت شهروندان هستیم، چرا که بودجه‌های شهرداري در واقع از عوارض پرداختی مردم تأمین می‌شود.

شهردار اصفهان تاکید کرد: مردم بايد در امور شهر خود مشاركت داشته باشند، چرا که قرار است اين هسته‌ها در هر منطقه و هر محله با محوريت شهرداري منطقه بر امور منطقه در ابعاد مختلف مانند سد معبر، بهداشت، عمران، مباحث فرهنگي، اجتماعي نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم باید کمک کنند تا این هسته‌ها توانمند شوند که مسئله نیاز به آموزش و مهارت دارد تا در پرتو حرکت‌های هماهنگ هسته‌های مجدد را در فعالیت‌های خود داشته باشیم.

سقائيان‌نژاد تاکید کرد: نظارت مردمی بر امور منطقه لازم است، چرا که اگر مردم در این کار فرهنگی شرکت داشته باشند خطاهای ما کمتر می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال شاهد افتتاح پروژه‌های متعدد در سطح مناطق شهر بودیم و امروز ۱۱۰ طرح خدماتی، فرهنگی و عمرانی در منطقه ۷ در اختیار شهروندان قرار گرفت.

کد مطلب 2018365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها