خواستار نظارت مردم بر امور شهری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي سقائيان‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در آيين بهره برداري از طرح‌های عمراني و خدماتي منطقه ۷ اصفهان اظهار داشت: در انتهاي سال ۹۱ مسئولان معاونت فرهنگي، اجتماعي و خدمات شهري را در یک جلسه نمادین گردهم آورده و هسته‌های فرهنگي، اجتماعي و خدماتي تشكيل شد.

وي افزود: با اقدامات بنیادین علاوه بر انجام وظیفه در پی كسب رضايت شهروندان هستیم، چرا که بودجه‌های شهرداري در واقع از عوارض پرداختی مردم تأمین می‌شود.

شهردار اصفهان تاکید کرد: مردم بايد در امور شهر خود مشاركت داشته باشند، چرا که قرار است اين هسته‌ها در هر منطقه و هر محله با محوريت شهرداري منطقه بر امور منطقه در ابعاد مختلف مانند سد معبر، بهداشت، عمران، مباحث فرهنگي، اجتماعي نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم باید کمک کنند تا این هسته‌ها توانمند شوند که مسئله نیاز به آموزش و مهارت دارد تا در پرتو حرکت‌های هماهنگ هسته‌های مجدد را در فعالیت‌های خود داشته باشیم.

سقائيان‌نژاد تاکید کرد: نظارت مردمی بر امور منطقه لازم است، چرا که اگر مردم در این کار فرهنگی شرکت داشته باشند خطاهای ما کمتر می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال شاهد افتتاح پروژه‌های متعدد در سطح مناطق شهر بودیم و امروز ۱۱۰ طرح خدماتی، فرهنگی و عمرانی در منطقه ۷ در اختیار شهروندان قرار گرفت.