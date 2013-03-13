به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل عصر چهارشنبه در همایش بسیجیان دانشگاه عالی‌شهر به نقش مهم بسسیج دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها با همکاری بسیج اساتید می‌توانند منشا تحولات، خیرات و برکات فراوانی در دانشگاه‌ها و جامعه باشند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: حلقه تکمیلی بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج اداری بود که امروز به حول قوه الهی افتتاح شد.

وی در ادامه به خصوصیات برجسته دانشجویان بسیجی پرداخت و گفت: ولایتمداری، علم دوستی، دفاع از ارزش‌ها و آمادگی جسمی و فکری برای مقابله با دشمنان از خصوصیات برجسته دانشجویان است.

خرمدل با بیان اینکه دانشگاه با حضور فعال در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی می‌تواند پیشقدم احیای تمدن اسلامی باشد، افزود: خدمت خالصانه در بسیج به معنای آمادگی همه جانبه برای جهاد در راه خداوند باری تعالی است.

وی ادامه داد: کسانی که خالصانه و با تمام وجود در بسیج خدمت می کنند، آماده اند تا در روز واقعه با مال و جان خود از مرزهای زمینی و فکری این نظام دفاع کنند.

فرماند سپاه شهرستان بوشهر اضافه کرد: بسجیان و خاصه بسیجیان دانشجویی در شرایط عادی کشور ایران اسلامی با حضور در صحنه‌های مختلف به دشمنان نشان خواهند داد که آنها نخواهند توانست لطمه‌ای به نظام مقدس ایران اسلامی وارد آورد.

در پایان این مراسم حسین بشفر به‌عنوان فرمانده پایگاه مقاومت اداری دانشگاه آزاد اسلامی عالی شهر معرفی شد.

