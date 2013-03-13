دیدار المالکی با سران عشایر/ فعالیتهای مخفیانه تروریستها در استان بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق امروز با بیان اینکه، مطالبات قانونی تظاهرات کنندگان را می پذیرد، گفت: تا جایی که در حیطه اختیارات من باشد، این مطالبات را اجرا و از آن حمایت خواهم کرد.

در بیانیه ای که از دفتر المالکی صادر شد، آمده است: نخست وزیر امروز با هیئتی مرکب از سران و شیوخ عشایر استانهای میانه ،جنوب و"الانبار"، دیدار وگفتگو کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است: مالکی از طرح سران و رهبران عشایر برای تحکیم همبستگی ملی عراق و وحدت کلمه تقدیر کرد.

خبر دیگر اینکه، یک منبع نظامی در استان نینوا گزارش داد: در اثر انفجار در مسیر گشتی های امنیتی پلیس عراق در غرب موصل یک افسر کشته و پنج سرباز زخمی شدند.

این منبع افزود: یک بمب دست ساز که امروز در منطقه مرزی "البعاج" واقع در غرب موصل کار گذاشته شده بود، منفجرشد که در اثر آن یک افسر با درجه ستوان یکم کشته و پنج سرباز زخمی شدند.

منبع عراقی بیان کرد: نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کردند و جسد به پزشکی قانونی و افراد زخمی به بیمارستان منتقل شدند تا تحت مداوا قرار گیرند.

از سوی دیگر "علی شبر" نماینده فراکسیون المواطن در پارلمان عراق از استان بایل اظهار داشت: گروههای تروریستی در عراق بخش قابل ملاحظه ای از اراضی شمالی استان بابل را خریداری کرده اند و قصد دارند از این اراضی برای فعالیتهای تروریستی استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات رسیده، گروههای مسلح برخی مزارع را به مکانهایی برای تولید و انبار سلاح و مواد منفجره تبدیل کرده اند و این اطلاعات به دستگاههای امنیتی ذی ربط منتقل شده تا تدابیر لازم اجرا شود.

این در حالی است که مشاور امنیتی بابل دخالت هر چه سریعتر دستگاههای ذیربط را خواستار شد تا از وخامت اوضاع در این مناطق جلوگیری به عمل آید.