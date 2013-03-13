بیش از 90 درصد هتل های مشهد استاندارد سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قانعی، بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: در مقوله استانداردسازی هتلها، مشهد نسبت به سایر شهرهای کشور پیشگام بوده و در حال حاضر بیش از 90 درصد هتلها استانداردسازی شده است.

وی سپس با تاکید بر اینکه امسال مشهد با آمادگی کامل به استقبال مسافران نوروزی و زائران بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) می رود، افزود: علاوه بر مبحث استاندارد سازی هتلهای موجود سال جاری با بهره برداری از چند هتل در سطح شهر، ظرفیت هتلها نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

وی از پایین تر بودن نرخ هتل ها نسبت به میانگین کشوری خبر داد و افزود: بیشتر هتلها، در نوروز 92 به طور شایسته آماده پذیرش زائران است.

رییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی افزود: شکایات و مشکلات میهمانان در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه پیگیری و رسیدگی به آنها به آینده موکول نخواهد شد.

قانعی با اشاره به استقرار کیوکسهایی برای اسکان زائران گفت: کیوسک هایی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و اتحادیه های هتلدارن از 25 اسفندماه در مبادی ورودی و میادین منتهی به حرم رضوی آماده خدمت رسانی و راهنمایی زائران جهت اسکان در اماکن اقامتی مجاز است.