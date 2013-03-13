به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: روحانيون به عنوان طلايه داران جنگ نرم و مروجان ارزش ها و آموزه هاي ديني نقش مهمی را ایفا می‌کنند و پرداخت به موقع حقوق روحانيون مستقر استان ضروری است.

وی با بيان نکاتي پيرامون کسري اعتبارات تبليغات اسلامي بوشهر در خصوص وضعيت و نحوه پرداخت حقوق روحانيون مستقر استان اظهار داشت: ميزان اعتبار لازم برای پرداخت حقوق و معوقه‌هاي روحانيون مستقر استان بوشهر تخصيص يافته و در اختيار اداره کل تبليغات اسلامي استان قرار خواهد گرفت.

مديرکل تبليغات اسلامي بوشهر با ارائه گزارشي از روند اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اداره کل در سال 91 ضمن تقدير از حمايت‌هاي معاون سياسي امنيتي استاندار، خواستار توجه جدي در مورد اختصاص اعتبارات کافي به اداره کل تبليغات اسلامي استان شد.

حجت الاسلام سيدنورالله موسوي نيا ادامه داد: تلاش بسیار زیادی برای حمایت از روحانیون مستقر در استان بوشهر انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا با رفع مشکلات این قشر گامی در افزایش رضایت‌مندی آنها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: روحانیون در توسعه مسائل فرهنگی استان بوشهر نقش بسیار مهمی دارند که باید به صورت ویژه به خواسته ها و نیازهای آنها توجه شود.