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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

با مشارکت دانش آموزان؛

1200 تن کاغذ و ظروف پلاستیک بازیافتی در هشتگرد جمع آوری شد

1200 تن کاغذ و ظروف پلاستیک بازیافتی در هشتگرد جمع آوری شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ از اجرای طرح تفکیک پسماندهای بازیافتی در این شهرستان خبر داد و گفت: جمعی از دانش آموزان شهر هشتگرد با شرکت در طرح تفکیک پسماندهای بازیافتی در مجموع 1200 تن کاغذ و ظروف پلاستیکی جمع آوری کردند.

حمیدرضا لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در  این طرح که به پیشنهاد مدیریت یکی از مدارس شهر هشتگرد ساوجبلاغ و در طول یک هفته به اجرا در آمد، هزار و 200 کیسه زباله در اختیار 600 دانش آموز این مدرسه گذاشته و از آنان درخواست شد در یک هفته پسماندهای بازیافتی شامل کاغذ و ظروف پلاستیکی را به صورت جداگانه جمع آوری و به مدیریت دبستان تحویل دهند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح در مجموع هزار و 200  تن زباله شامل 500 کیلوگرم کاغذ و 700 کیلوگرم ظروف پلاستیکی جمع آوری شد، گفت: قرار است هزینه به دست آمده از محل فروش پسماندها صرف زیباسازی مدرسه شود.

لشگری با تاکید بر لزوم شناخت و آگاهی دانش آموزان نسبت به ارزش پسماندهای قابل بازیافت، آن را حرکتی رو به رشد برای اصلاح الگوی مصرف و استفاده مجدد از منابع دانست و اظهار داشت: چنانچه در کودکی این اصول به افراد آموزش داده شود، در بزرگسالی این فرهنگ در آنها نهادینه شده و صرف از هزینه های گزاف برای آموزش شهروندان صرفه جویی می شود.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ گفت: شاید این اقدام در نگاه نخست کمی سخت به نظر آید اما به تدریج عادت می کنیم که زباله های خشک و تر و کاغذ و شیشه و فلزات را از یکدیگر تفکیک کنیم. تفکیک زباله از مبدا حرکت ارزشمندی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با مشارکت رسانه ها فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به استقبال دانش آموزان از طرح فوق یادآور شد: با همکاری آموزش و پرورش شهرستان و هماهنگی با مدیران مدارس، این طرح در تمام مدارس شهرستان قابل اجرا است.

 طرح تفکیک پسماندهای بازیافتی در دبستان صادقین شهر هشتگرد به اجرا درآمد.

 

کد مطلب 2018379

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