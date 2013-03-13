واکنش اصلاح طلبان مجلس به خبر دعوت انتخاباتی از خاتمی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر نامه دعوت چند تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از خاتمی برای حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری این خبر از سوی برخی نمایندگان تکذیب شد.

رمضانعلی سبحانی فرد نماینده مردم سبزوار که نام وی به عنوان یکی از امضاء کنندگان این نامه در رسانه ها منتشر شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تکذیب کرد و گفت: بعد از تماس های مکرر برخی خبرنگاران و سوال آنها تازه در جریان این موضوع قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: تا جایی که بنده خبر دارم آقای تاجگردون هم که نام وی در این خبر درج شده ، در جریان این خبر نبوده و اطلاعی ندارد.

این در حالی است که یکی دیگر از نمایندگانی که نام وی به عنوان امضاء کننده در سایت های خبری منتشر شده است این خبر را تکذیب نکرد اما از ارائه جزئیات بیشتر نیز خود داری کرد.

به گزارش مهر، برخی سایت های خبری امروز از نامه برخی اصلاح طلبان مجلس به خاتمی برای دعوت از وی به منظور شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند.

همچنین رسانه ها از پاسخ مثبت خاتمی برای حضور در انتخابات نیز خبر داده بودند.

محمد رضا تابش، غلامرضا تاجگردون، سید محمد پور فاطمی، حسین امیری خامکانی و رمضانعلی سبحانی فرد، نمایندگانی هستند که اسامی آنها در رسانه ها به عنوان امضاء کنندگان نامه دعوت از خاتمی منتشر شده است.