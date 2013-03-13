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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۵۴

در ایام خاص/

تاکسی های درون شهری به 450 دستگاه افزایش می یابد

تاکسی های درون شهری به 450 دستگاه افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری گفت: تعداد تاکسی های درون شهری در ایام خاص به 450 دستگاه افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی، بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل سازمان پایانه های مسافربری اظهار کرد: در ایام خاص تعداد تاکسی درون شهری  به  450، اتوبوس درون شهری 141 و وانت بار به 36 دستگاه افزایش می یابد.

وی سپس با اشاره به اقدامات استقبال از بهار 92 گفت: در نخستین روز از سال جدید از زائران استقبال می شود و در این راستا اصلاح و نصب تابلوهای اطلاع رسانی، نصب بنر در محوطه و ساختمان جهت اطلاع رسانی مطلوب تر به زائران و آمادگی لازم و بدون محدودیت جهت پخش موارد اطلاع رسانی ادارات و نهادها انجام می شود.

وی استفاده از گل آرائی، تزئین گل و فرش گل در پایانه های مسافربری را از فعالیت های دیگر این سازمان برشمرد و افزود: بهسازی و زیباسازی محیطی، شست و شو و نظافت پایانه ها، نورپردازی بلوار اصلی، نصب المان های نوروزی و اجرای سفره هفت سین از اقدامات و فعالیت های برجسته ستاد استقبال از بهار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: هماهنگی هایی با اورژانس جهت استفاده از فوریتهای پزشکی، معاونت فرهنگی اجتماعی به منظور استقرار ایستگاه راهنمای زائر، استقرار کلانتری ویژه پایانه و پلیس راهنمایی و رانندگی در پایانه و معرفی ادارات مستقر در پایانه مسافربری امام رضا (ع) توسط این سازمان انجام گرفته است.

کد مطلب 2018384

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