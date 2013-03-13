تاکسی های درون شهری به 450 دستگاه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی، بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل سازمان پایانه های مسافربری اظهار کرد: در ایام خاص تعداد تاکسی درون شهری به 450، اتوبوس درون شهری 141 و وانت بار به 36 دستگاه افزایش می یابد.

وی سپس با اشاره به اقدامات استقبال از بهار 92 گفت: در نخستین روز از سال جدید از زائران استقبال می شود و در این راستا اصلاح و نصب تابلوهای اطلاع رسانی، نصب بنر در محوطه و ساختمان جهت اطلاع رسانی مطلوب تر به زائران و آمادگی لازم و بدون محدودیت جهت پخش موارد اطلاع رسانی ادارات و نهادها انجام می شود.

وی استفاده از گل آرائی، تزئین گل و فرش گل در پایانه های مسافربری را از فعالیت های دیگر این سازمان برشمرد و افزود: بهسازی و زیباسازی محیطی، شست و شو و نظافت پایانه ها، نورپردازی بلوار اصلی، نصب المان های نوروزی و اجرای سفره هفت سین از اقدامات و فعالیت های برجسته ستاد استقبال از بهار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: هماهنگی هایی با اورژانس جهت استفاده از فوریتهای پزشکی، معاونت فرهنگی اجتماعی به منظور استقرار ایستگاه راهنمای زائر، استقرار کلانتری ویژه پایانه و پلیس راهنمایی و رانندگی در پایانه و معرفی ادارات مستقر در پایانه مسافربری امام رضا (ع) توسط این سازمان انجام گرفته است.