200 بازرس در تاکسی های سطح شهر مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عطارزاده، بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل سازمان مدیریت و نظارت و بر تاکسیرانی مشهد اظهار کرد: استقرار 19 پایگاه دریافت شکایت مردمی و 200 بازرس در تاکسی های سطح شهر برای ایام نوروز انجام می شود.

وی از استقرار گشت های مشترک با پلیس راهبر نیز خبر داد و افزود: استقرار گشت های مشترک با پلیس راهبر از 26 اسفند ماه صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش تاکسی ها در مسیر حرم، به کار گیری خودروهای ون در اطراف حرم نیز توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی عنوان کرد: فعالیت مراکز معاینه فنی تا زمانی که متقاضی داشته باشد خارج از وقت کار مرکز پاسخگو خواهند بود.

وی در خصوص چاپ بروشور و بنر اطلاع رسانی نیز گفت: بروشور و بنر اطلاع رسانی در 40 هزار تیراژ، ارائه تبلیغات از طریق صدا و سیما و ایجاد کلاسهای آموزشی برای رانندگان از دیگر اقدامات این سازمان در ایام نوروز است.