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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۵۲

در ایام نوروز/

200 بازرس در تاکسی های سطح شهر مستقر می شوند

200 بازرس در تاکسی های سطح شهر مستقر می شوند

مشهد – خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت و بر تاکسیرانی مشهد از استقرار 200 بازرس در تاکسی های سطح شهر ویژه ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عطارزاده، بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل سازمان مدیریت و نظارت و بر تاکسیرانی مشهد اظهار کرد: استقرار 19 پایگاه دریافت شکایت مردمی و 200 بازرس در تاکسی های سطح شهر برای ایام نوروز انجام می شود.

 وی از استقرار گشت های مشترک با پلیس راهبر نیز خبر داد و افزود: استقرار گشت های مشترک با پلیس راهبر از 26 اسفند ماه صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: برنامه ریزی های لازم به منظور افزایش تاکسی ها در مسیر حرم، به کار گیری خودروهای ون در اطراف حرم نیز توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی عنوان کرد: فعالیت مراکز معاینه فنی تا زمانی که متقاضی داشته باشد خارج از وقت کار مرکز پاسخگو خواهند بود.

وی در خصوص چاپ بروشور و بنر اطلاع رسانی نیز گفت: بروشور و بنر اطلاع رسانی در 40 هزار تیراژ، ارائه تبلیغات از طریق صدا و سیما و ایجاد کلاسهای آموزشی برای رانندگان از دیگر اقدامات این سازمان در ایام نوروز است.

کد مطلب 2018389

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