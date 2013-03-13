نگاه ما به واردات کالا و اقلام خوراکی باید کشوری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر چهارشنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: مسئولان تلاش بسیار زیادی را برای کنترل وضعیت بازار در دستور کار قرار داده‌اند و در حالی که برخی تحولات خارجی و برخی مسائل داخل باعث ایجاد نوساناتی در بازار شده بود، مسئولان کنترل خوبی بر بازار داشتند.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل بازار در شب عید و ایام نوروز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: کالاهای مورد نیاز مردم بیش از میزان میزان تقاضا ذخیره شده است که تزریق به‌موقع آن باعث ایجاد وضع مناسبی در سطح بازار خواهد شد.

استاندار بوشهر در ادامه با بیان اینکه نگاه ما به واردات کالا و اقلام خوراکی باید نگاهی کشوری باشد، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت برنامه‌ریزی موظف به احصای قوانینی در راستای ارائه هرچه بیشتر خدمات مربوط به شهروندان، تجار و بازرگانان است.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و پایش قیمت کالاهای اساسی شد و افزود: برای ایجاد ثبات در بحث ورود کالا به استان لازم است دفاتری در حوزه خلیج فارس و کشورهایی همچون هند و پاکستان داشته باشیم.

حسنوند، معاونت برنامه‌ریزی استانداری و اداره‌کل صنعت و معدن را مکلف به تشکیل جلسه‌ای فوری برای برآورد میزان ذخیره‌سازی ماهی به منظور تأمین و عرضه این کالا کرد و از تخصیص یارانه خرید ماهی در ایام نوروز خبر داد.

وی ادامه داد: خدمات‌رسانی به مردم باید ادامه داشته باشد و تزریق مجدد کالا به بازار از پنجم فروردین‌ماه برای تأمین اقلام خوراکی مردم نظیر گوشت، مرغ و برنج باید صورت بگیرد.