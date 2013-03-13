برگزیدگان جشنواره طراحی مد لباس اهواز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان امشب در مراسم اختتامیه جشنواره مد و لباس ضمن ابراز امیدواری گفت: این حرکت باعث ایجاد انگیزه در طراحان جوان استان می شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید لطف الله سپهر افزود: با توجه به تعصبات دینی که شهروندانمان دارند باید گفت که تنها دو یا سه سال است که مدگرایی در استان باب شده است.

وی خواستار توجه بیشتر طراحان به سلایق مردم شد و افزود: طراحان به سلایق و خواسته های شهروندان بیشتر توجه کنند و از طرحهای اسلامی – ایرانی به بهترین شیوه در طراحی هایشان استفاده کنند.

معاون سیاسی استاندار خوزستان نیز در ادامه این مراسم عنوان کرد: گرچه شریف بودن انسان در لباس نیست اما شخصیت اجتماعی افراد ترکیبی از مقوله های مختلفی است که پوشش یکی از آنها به شمار می آید.



سید کریم حسینی افزود: استان خوزستان از تنوع قومیتی زیبایی برخوردار است و باید از این توانمندی در راستای فرهنگ و هنر استفاده کرد. هم اکنون هنرمندان ما از قومیتهای استان در حوزه هنر حرف اول را می زنند.

در پایان مراسم نیز برگزیدگان در سه بخش طراحی، دوخت پوشش سر و مانتو معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، در بخش مانتو شیدا دانیالی موفق به کسب مقام اول و دوم شد. فائزه فرطوسی نیز توانست مقام سوم را در این بخش از آن خود کند.

سید عبدالعزیز بقامرادی و عاطفه شفیع زاده به طور مشترک لوح شاسته تقدیر را دریافت کردند. در بخش چادر نیز معصومه معماریان توانست مقام نخست و شایسته تقدیر را به دست آورد.

همچنین جواهر حقانی در بخش طراحی مقنعه دو مقام اول و دوم را از آن خود کرد. مهدی یارعلی و محمد احسان دوست نیز در این بخش به ترتیب مقام سوم و شایسته تقدیر را کسب کردند.