اولین مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مرکز که عصر چهارشنبه دایر شد، محصولاتی شامل مرکبات، برنج، روغن و ... با تخفیف عرضه شده است.

رئیس تعاون روستایی گلستان در حاشیه افتتاح این فروشگاه گفت: در راستای سیاست تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی، اولین مرکز عرضه محصولات کشاورزی، دامی و لبنی در گرگان راه اندازی شده است.

محمد تقی رجایی، ظرفیت این فروشگاه را 20 غرفه با مساحت 650 متر مربع عنوان و اضافه کرد: برای اجرای این طرح 11 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: تصمیم داریم با اجرای چنین مراکزی، کالاها و محصولات کشاورزی را با نرخ پایین تر و تخفیف ارائه دهیم.

رجایی میزان تخفیف ارائه شده محصولات عرضه شده را بین سه تا بیش از 15 درصد اعلام کرد و گفت: چون محصولات کشاورزی بصورت مستقیم توسط تشکل ها در این فروشگاه عرضه می شود، قیمت ها به مراتب پایین تر از قیمت بازار خواهد بود.