به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضائی عصر چهارشنبه در مراسم توزیع تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس بوشهر اظهار داشت: دانش‌آموزان استان بوشهر در بخش‌های مختلف دارای موفقیت‌های بسیار خوبی هستند و شاهد رتبه اول استان در بخش نانوتکنولوژی و رتبه پنجم کشور در جشنواره خوارزمی هستیم.

وی با اشاره به هزینه یک‌میلیارد تومانی برای هوشمندسازی مدارس استان بوشهر، تصریح کرد: 46 درصد مدارس استان بوشهر به تجهیزات هوشمندسازی مجهز هستند که در این زمینه استان بوشهر در رده سوم کشور قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از توزیع 35 میلیارد ریال وسایل کمک آموزشی در مدارس استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: لب‌تاپ، چاپ و تکثیر، پروژکتور، یخچال، دوربین فیلمبرداری، کولر، امکانات هوشمندسازی مدارس، آب سرد کن، لوازم تحریر و امکانات آموزشی کلاس‌های کار و دانش از جمله این موارد است.

استاندار بوشهر نیز در این آئین از اختصاص 15 میلیارد ریال به اموزش و پرورش استان بوشهر برای هوشمندسازی مدارس تا پایان اسفند خبر داد و اضافه کرد: با روندی که در پیش است هوشمند سازی مدارس استان بوشهر در ردیف‌های اول کشور قرار خواهد گرفت.

فریدون حسنوند ادامه داد: علاوه بر اعتبارات یاد شده، با توافقات به‌عمل آمده قرار شد 50 مدیر دستگاه اجرایی در ساخت 50 کلاس درس و تجهیز آن به امکانات هوشمند سازی مشارکت کنند که برای این منظور 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری می‌شود.

استاندار بوشهر در ادامه ساخت 17 کانون فرهنگی در شهرها را از دیگر طرح‌ها دانست و تصریح کرد: این 17 کانون در 17منطقه آموزش و پرورش ساخته خواهد شد ضمن اینکه بزرگترین اردوگاه آموزش و پرورش جنوب کشور نیز در بوشهر ساخته می‌شود.