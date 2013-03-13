به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح 218 پروژه شهری مناطق 14 ،15 و 16 شهر تهران که با حضور آیت الله وحید گلپایگانی نماینده ولی فقیه در جنوب شرق تهران ، صبح امروز در منطقه 15 برگزار شد اظهار کرد : ما اگر امروز توفیق مسوولیت داریم ، افتخارمان این است که خودمان را تربیت شده فرهنگ مسجد و روحانیت می دانیم و از روزی که پا به جامعه گذاشته ایم با فرهنگ روحانیت ، مسجد و دین مانوس بوده و هرچه در زندگی داریم مدیون این تربیت است .

وی افزود : امروز اولویت ما جنوب شهر است چرا که در دوران دفاع مقدس دیدیم که این مردم یعنی مردم محروم ، بیش از دیگران در اقصی نقاط کشور پای انقلاب و نظام ایستادند .

شهردار تهران با خاطرنشان کردن این مطلب که در دوران دفاع مقدس اسلام و نظام نیازمند حضور مردم در جبهه های جنگ بودند و اینان بودند که ایثار گری کردند و جان خود را برای اسلام ، انقلاب و عزت مسلمین تقدیم کردند اظهار کرد : دراین راه به ویژه مردم مستضعف و جنوب شهر لحظه ای درنگ نکردند و گاه می دیدم که در برخی خانواده ها 6 مرد حضور داشت که همگی در جبهه های جنگ بودند و یا خانواده هایی که 4 فرزند ذکور داشتند که همگی آن ها در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند .

قالیباف تصریح کرد : دفاع از انقلاب و نظام مختص دوران دفاع مقدس نبوده بلکه این مردم در دوره کنونی هم با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم ها و گاهی هم ندانم کاری های ما مسوولان و اختلاف ها که موجب ناراحتی مردم می شود به برکت انقلاب ، نظام و ولایت همیشه در صحنه هستند ، همچون 22 بهمن امسال که واقعا افتخار آفریدند .

شهردار تهران خطاب به مردم افزود : بدون شک ما وظیفه داریم با همان فرهنگ دفاع مقدس ، با گذشت و ایثار، برای شما که بهترین ، نجیب ترین و متدین ترین مردم هستید خدمت کنیم ، شما که فرهنگ عاشورا را نمایندگی کردید و پرچم آن را به اهتزاز درآوردید .

وی اظهار کرد : ما وظیفه داریم برای شما صادقانه تلاش کنیم و از شما می خواهیم ما را دعا کنید تا خداوند یک لحظه ما را به خودمان وانگذارد و همان راهی را برویم که مطابق با آرمان های امام راحل و شهداست و به شما مردم فهیم و متدین و کم توقع که به حداقل ها راضی هستید خدمت کنیم .

بر اساس این گزارش ، در ادامه مراسم کلنگ زیر گذر پل جوادیه توسط شهردار تهران زده شد و در این مورد اظهار کرد : تاخیر در کلنگ زدن این مکان به دلیل بحث های مربوط به تملک بود که طی دو تا سه روز گذشته این مشکل با راه آهن تهران برطرف شد و تمام تلاش ما این است که شهروندان بتوانند در سال آینده از آن استفاده کنند.