به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند در بررسی روند ساخت و تجهیزکلینیک تخصصی آموزشی و درمانی دندانپزشکی بوشهر با بیان اینکه این مرکز درمانی بزرگترین مرکز در جنوب کشور است گفت: کلینیک دندانپزشکی که از تجهیزات پیشرفته برخوردار خواهد شد تا قبل از سال تحویل افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح اکنون 98 درصد پیشرفت دارد تصریح کرد: برای ساخت این مرکز دندانپزشکی 670 میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است و هفت میلیارد تومان هم در تجهیز آن اعتبار صرف می شود.

استاندار بوشهر افزود :این مرکز تخصصی دارای چهار بخش تشخیص، ایزوله، رادیولوژی و لابرواتور برای پرتز و ارتودنسی است که قادر است همزمان 35 نفر را درمان کند.

کلینک تخصصی آموزشی و درمانی دندانپزشکی بوشهر با زیر بنای یک‌هزار و 350مترمربع در دوطبقه ساخته شده است که تاکنون دو سوم تجهیزات دندانپزشکی آن نصب شده است.