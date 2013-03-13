  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۳۷

حسنوند:

کلینیک دندانپزشکی بوشهر تا پایان سال باید به بهره‌برداری برسد

کلینیک دندانپزشکی بوشهر تا پایان سال باید به بهره‌برداری برسد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: کلینک تخصصی آموزشی و درمانی دندانپزشکی بوشهر برای تسریع در بهره مندی مردم از آن باید تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند در بررسی روند ساخت و تجهیزکلینیک تخصصی آموزشی و درمانی دندانپزشکی بوشهر با بیان اینکه این مرکز درمانی بزرگترین مرکز در جنوب کشور است گفت: کلینیک دندانپزشکی که از تجهیزات پیشرفته برخوردار خواهد شد تا قبل از سال  تحویل افتتاح  می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح اکنون 98 درصد پیشرفت دارد تصریح کرد: برای ساخت این مرکز دندانپزشکی 670 میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است و هفت میلیارد تومان هم در تجهیز آن  اعتبار صرف می شود.

استاندار بوشهر افزود :این مرکز تخصصی دارای چهار بخش تشخیص، ایزوله، رادیولوژی و لابرواتور برای پرتز و ارتودنسی است که قادر است همزمان 35 نفر را درمان کند.

کلینک تخصصی آموزشی و درمانی دندانپزشکی بوشهر با زیر بنای یک‌هزار و 350مترمربع در دوطبقه ساخته شده است که تاکنون دو سوم تجهیزات دندانپزشکی آن نصب شده است.

کد مطلب 2018411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها