به بن بست تاکتیکی رسیده بودیم/ از العین شناخت لازم را نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پس از پیروزی 2 بر صفر استقلال مقابل العین امارات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان ما شناخت لازم را از العین نداشتند به همین خاطر باز کردن دروازه این تیم مقداری زمان برد.

وی ادامه داد: وقتی فهمیدیم نقطه ضعف حریف کجاست به آنها ضربه زدیم. در کل بازی منطقی و روانی انجام دادیم و خوشحالم که به این پیروزی رسیدیم.

مربی استقلال در خصوص اینکه این تیم در دقایقی از مسابقه به بن بست تاکتیکی رسیده بود،گفت: حرف شما را قبول دارم. همانطور که گفتم یک مقدار زمان برد تا بازیکنان تغییر سیستم را حس کنند چون ما دو مهاجم سرعتی به تیم اضافه کردیم و هماهنگی با این سیستم 20 دقیقه طول کشید.

تیم فوتبال استقلال امروز چهارشنبه در دومین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا موفق شد العین امارات را در ورزشگاه آزادی با 2 گل شکست بدهد.