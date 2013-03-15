به گزارش خبرنگار مهر، بانك مركزي از شش ماه گذشته تاكنون دست كم دو بار رسما در سايت خود از اين موسسات خواسته است نام مقدس ائمه را از عنوان و تابلوي خود حذف كنند. استدلال موجود براي اجراي اين خواسته اين است كه برخي از اين موسسات به اقداماتي غير شرعي وغير قانوني دست مي زنند و از نام مقدس ائمه براي اعتباربخشي به فعاليت خود استفاده مي كنند.



روابط عمومی بانک مرکزی در 26شهريور ماه امسال دراطلاعيه اي اعلام کرد: پیرو مصاحبه دکتر محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس، شرکت‌های تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض الحسنه از نام مقدس و متبرک ائمه اطهار (ع) مجددا" تاکید می‌شود استفاده از اسامی‌‌14 معصوم (ص) برای این موسسات ممنوع است.



بدیهی است هر موسسه ، شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه که از اسامی این بزرگواران استفاده ‌نموده،‌ بایستی هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح تابلوی خود اقدام نماید. در غیر این صورت ، روند صدور مجوز آن متوقف خواهد شد و براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال 1383 و تبصره 1‌و‌3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل خواهد آورد.



این اطلاعیه به منزله اعلام کتبی به کلیه موسسات پولی و صندوق‌های قرض ‌الحسنه است و عدم اطلاع از مفاد آن، رافع مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نخواهد بود.

اين هشدار در27 آبان ماه نيز تكرار شد و بانك مركزي اعلام كرد: پیرو بخشنامه شماره 187782/91 مورخ هجدهم مهر ماه سال جاری در خصوص استفاده از نام مقدس ائمه اطهار مجدداً تاکید می شود: شرکت های تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ای که از اسامی مقدس 14 معصوم (ص) استفاده نموده اند ، باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح تابلوی خود اقدام کنند.

این اطلاعیه به منزله اعلام کتبی به کلیه موسسات پولی و صندوق های قرض الحسنه است و عدم اطلاع از مفاد آن ، رافع مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نخواهد بود و عدم توجه به مفاد اطلاعیه موجب توقف فعالیت موسسات یاد شده خواهد شد.



موسساتي چون عسكريه،كوثر،ثامن الائمه ،ثامن الحجج(ع)و صندوقهاي قرض الحسنه اي چون رسول اكرم(ص)نمونه هايي دراين باره محسوب مي شوند كه مستقيم يا غير مستقيم از نام ياالقاب ائمه اطهار استفاده كرده اند.



