در دولت اسلامی نباید جامعه اسلامی به جامعه پلیسی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا شامگاه چهارشنبه در نشست علمی حکمران شایسته از منظر قرآن کریم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شفقت و مودت حاکم و رعایت حقوق دیگران را از اصول مهم در جامعه اسلامی برشمرد و افزود: دولت اسلامی باید به گونه ای با مردم رفتار کند که جامعه اسلامی به جامعه پلیسی تبدیل نشده و مردم به یکدیگر عشق ورزی کنند.



وی قرآن کریم را اقیانوسی پهناور شامل کلیه علوم وحیانی ذکر کرد و خواستار عرضه معارف این کتاب آسمانی به جهانیان شد.



عضو هیات علمی دانشگاه تهران منشا حاکمیت را خداوند ذکر کرد و افزود: از نظر اسلام منشاء مشروعیت نیز تنها خداوند است.



وی معنای رحمت در جامعه اسلامی را تامین مصلحت جامعه بر اساس مهرورزی و شفقت ذکر کرد و گفت: تامین مصلحت و مهرورزی یکی از برجسته ترین تفاوت ها میان حاکمیت اسلامی یا همان ولیت فقیه با اندیشه های غیر اسلامی است.



وی ابراز داشت: اگر در نظر بگیریم که حاکمیت الهی بر اساس و محور رحمت قرار گرفته باشد ، حاکمیت رهبر جامعه اسلامی نیز که مجری حاکمیت الهی است باید بر اساس رحمت باشد.



عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان داشت: حاکم چه معصوم و چه غیر معصوم باشد در مقام اجرای حاکمیت الهی باید بر اساس تخلق به اخلاق الهی عمل کرده و اصل محوری رحمت را در حاکمیت خود نسبت به مردم رعایت کند.



وی تاکید کرد: رهبری در جامعه اسلامی باید تقوایی داشته باشد که او را از ارتکاب به معاصی باز دارد و با بردباری غضب خود را کنترل کند.



ارسطا افزود: رابطه حکمران شایسته در جامعه اسلامی نسبت به کسانی که تحت ولایت او هستند باید رابه پدری و فرزندی بوده و در این زمینه رفتار مشفقانه تنها محدود به رابطه رهبر و مردم نمی شود.



وی ادامه داد:تمامی مسئولان عمومی باید رفتار مشفقانه با مردم داشته باشند و این چیزی است که امروزه به عنوان لزوم تکریم ارباب رجوع مطرح می شود.



نشست حکمران شایسته از منظر قرآن کریم به همت موسسه حقوق عمومی اسلامی صراط مبین با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.



