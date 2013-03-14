عملیات هرس و بازپیرایی درختان دماوند آغاز شد

آرمین براتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از برنامه های ستاد نوروزی شهرداری دماوند هرس درختان و گیاهان سطح شهر، رفوژ بلوارها و بوستانهای منطقه است که با هدف جوان سازی، فرم دهی، حذف پاجوش و شاخه های بیمار و آفت زده انجام می شود.

وی تصریح کرد: هم اینک در چندین نقطه شهر دماوند همچون بلوار حضرت آیت الله خامنه ای، بلوار شهید بهشتی، بلوار امام خمینی(ره)، میدان بعثت، بلوار بعثت، خیابان فرهنگ، میدان معلم، بلوار شهرداری و دیگر معابر فرعی این عملیات در حال اجراست.

مسئول فضای سبز شهرداری دماوند ادامه داد: هرس درختان هر ساله برای برقراری توازن بین اندامهای هوایی و زیرزمینی درخت، زیباسازی منظر شهری، ایجاد دید کافی در تقاطعهای اصلی و فرعی و رضایتمندی برای شهروندان و کسبه در بخشی از فصول سال به ویژه در اواخر اسفند ماه همزمان با آمدن فصل بهار انجام می شود.

هرس درختان با هدف جلوگیری از آسیب رسانی به شهروندان انجام می شود

وی اظهار داشت: هرس و جمع آوری سرشاخه های خشک درختان با هدف جلوگیری از خطر شکستگی و آسیب رسانی به شهروندان انجام می شود.

براتی با اعلام این مطلب که گیاهان سالم و سرسبز نیز نیاز به هرس دارند، افزود: البته این هرس می تواند سبک و ناچیز باشد و هرس تابستانه معمولاً از اوایل بهار تا اواخر تابستان انجام می گیرد.

وی عنوان داشت: حفظ و نگهداری از انبوه درختان شهری یکی از اولویتهای مهم حوزه فضای سبز برای مناسب ‌سازی چهره شهر است که در این راستا علاوه بر انجام هرس زمستانی، نسبت به آبیاری و کود دهی درختان، شمشادها و چمنهای سطح شهر نیز اقدام می ‌شود.

براتی اضافه کرد: هرس هر درخت در فضای سبز شهری به نوع گیاه، سن آن، موقعیت و مکان استقرار درخت بستگی دارد و سلامت، فرم اولیه و شدت میزان هرس در سالهای قبل از مواردی است که در هرس درختان در نظر گرفته می شود.

وی بیان داشت: حذف شاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و مریض و شکسته برای حفظ و تأمین سلامت گیاه است و ایجاد شرایط مناسب برای ورود نور و هوا به درون شاخساره و خلوت کردن نقاط شلوغ و متراکم آن به منظور رشد بهتر درخت صورت می گیرد.

این مسئول ادامه داد: به طور كلی میزان و شدت هرس هر درخت در فضای سبز شهری به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله این عوامل می توان به مواردی نظیر نوع گونه گیاهی، سن درخت، موقعیت و استقرار مكانی درخت، درجه میزان سلامت درخت، زمان هرس، وضعیت فرم دهی اولیه و تربیت درخت در سالهای اولیه، و شدت و میزان هرس درسالهای گذشته و ... اشاره کرد.