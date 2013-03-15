به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون برای درس احکام بانوان طلبه در بعضی واحدهای حوزوی کتاب حجت‌الاسلام فلاح‌زاده و در برخی موارد نیز کتاب حجت‌الاسلام وحیدی تدریس می‌شد که این کتاب‌ها برای عموم تالیف شده و ویژه حوزه‌های خواهران نبود؛ براین اساس بنا به درخواست مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از حجت‌الاسلام فلاح‌زاده برای تالیف کتاب 10 واحد درسی احکام دوره عمومی با توجه به ضرورت‌ها و نیازهای حوزه‌های علمیه خواهران، این کتاب در 110 درس و در 2 جلد تالیف و ارائه شد که هم اکنون در مراحل بازبینی نهایی و صفحه بندی است و به زودی به چاپ می رسد.

در همین حال تاکنون کتاب قرآن و عهدین نوشته علی الشیخ به صورت جزوه در اختیار طلاب دوره عمومی سطح دو قرار گرفته بود و در حوزه های علمیه خواهران تدریس می‌شد که با همکاری گروه علمی تفسیر و علوم قرآنی طرح تالیف کتاب جدید توسط حجت‌الاسلام صادق‌نیا در دستور کار قرار گرفته که مراحل ارزیابی و نظارت را می‌گذراند و از سال آینده به ارزش دو واحد به عنوان کتاب درسی در حوزه‌های علمیه خواهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تاکنون برای درس دو واحدی تفسیر موضوعی دوره عمومی کتاب بررسی تطبیقی آیات ولایت تالیف حجت الاسلام نجارزادگان تدریس می‌شد، اما با توجه به بالا بودن سطح و حجم کتاب، دفتر تهیه و تدوین متون حوزه های علمیه خواهران کتاب دیگری را برای حوزه‌های علمیه خواهران به تالیف درآورده است که در یک جلد برای دو واحد درسی تالیف شده و در مرحله ارزیابی علمی قرار دارد.

در این راستا کتاب روش تحقیق نیز با هماهنگ‌سازی سرفصل‌های مورد نظر معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران و سرفصل‌های آموزشی به ارزش دو واحد برای دوره عمومی ارائه خواهد شد.