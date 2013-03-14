به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله محتشم صبح پنجشنبه در نشست با معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر اظهار داشت: تامین نیازمندی‌های کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر یکی از برنامه‌هایی بوده است که در سال جاری به جد به دنبال تحقق آن بوده‌ایم و به موفقیت‌های بسیار خوبی نیز در این زمینه دست یافته‌ایم.

وی در ادامه بیان داشت: علی‌رغم همه نارسایی‌های مالی و کمبودها، کتابخانه‌های استان جهشی بی‌سابقه را در ابعاد منابع فیزیکی و حوزه‌های مجازی از سر گذراندند و امسال را باید در تاریخ کتابخانه‌های استان یک انقلاب برخورداری قلمداد کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان بوشهر از توجه ویژه معاون سیاسی استان و پیگیری‌های شخصی ایشان در خصوص حقوق کتابخانه ها و دل‌مشغولی‌های فرهنگی تشکر کرد و خواهان ورود ایشان در مبحث تعهد شهرداران به پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های استان شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر نیز با تشکر از تلاش و زحمات مسئولان و کتاب‌داران حوزه کتابخانه‌های استان گفت: اکنون کشور ما درگیر در یک جنگ ظالمانه، نابرابر و ناجوانمردانه اقتصادی است که در طول 34 سال گذشته بی سابقه بوده ولی به مدد خداوند و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و پایداری امت، ملت شریف و قهرمان ایران از این نبرد نیز مانند سایر جنگ‌ها سربلند و پیروز بیرون می‌آیند.

محمدحسن پرآور خواستار توجه بیشتر مسئولان شهری و شهرداری‌ها به مقوله کتابخانه‌ها شد و بیان داشت: همه باید برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در سطح جامعه تلاش کنیم.

وی از کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک دانشگاه و خزانه دانش و آگاهی یاد کرد و ادامه داد: کتابخانه‌ها باید به‌طور فراگیر در دسترس عمومی قرار گیرند و همه باید برای حل مشکلات کتابخانه‌ها تلاش کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به تلاش‌های مسئولان برای حل مشکلات و تامین نیازهای مردم، خاطرنشان ساخت: از همه مدیران به دلیل مدیریت مناسب این دوره سخت تشکر می کنم.