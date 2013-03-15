اكبر بديعي در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: آمار تهران از روش دستي به الكترونيكي تغيير وضعيت داده و در در طرح جديد براي ثبت اطلاعات و آمارگيري تبلت جايگزين برگه هاي پرسشنامه شده است.



وي از آغاز به كار اجراي اين طرح در سطح استان تهران خبر داد و افزود: آمارگيري از كارگاههاي ارائه دهنده «خدمات آموزشي» و «خدمات ديني و مذهبي» با هدف تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز جهت حساب هاي ملي و منطقه اي با استفاده از تبلت طی این هفته در تهران انجام شد. به گفته وي 18 آمارگير اجراي اين طرح را برعهده داشتند.



مدير كل دفتر آمارمعاونت برنامه ريزي استانداي تهران در مورد مزاياي استفاده از اين روش گفت: استفاده از ابزار الكترونيكي تبلت در آمارگيري علاوه بر بالا بردن سرعت آمارگيري، افزايش دقت در حين آمارگيري را به همراه دارد.



وي يادآوري اشكالات ممكن در مرحله ثبت را يكي ديگر از مزاياي استفاده از اين ابزار دانست و اظهار داشت: اشكالات پيش آمده در زمان ثبت اطلاعات همزمان به آمارگير يادآوري مي شود علاوه براين استفاده از تبلت موجب مي شود اطلاعات در زماني كوتاهتر استخراج و در اختيار كاربران و كارشناسان قرار گيرد.

