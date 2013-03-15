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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

استانداري تهران الگوي رايگان لباس هديه مي كند

استانداري تهران الگوي رايگان لباس هديه مي كند

مشاور امور بانوان استانداري تهران اعلام كرد: اين مركز براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به توليدكنندگان و خياطان تهراني الگوي رايگان لباس ارائه مي كند.

آذر نظري در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد كه در سال 91 بيش از 18 هزار زن تهراني تحت آموزشهاي طرح ملي رحمت قرار گرفتند. آغاز اين دوره ها براي سال 92 از بهمن ماه سال جاري آغاز شده و 70 پايگاه اعم از مدارس، مساجد و حسينيه ها در استان تهران در حال برگزاري دوره ها هستند.

وي همچنين از حضور امور بانوان استانداري تهران در نمايشگاه مد و لباس خبرداد و گفت: بهترين طراحان تهران الگوهاي خوبي براي دوخت لباس متناسب با فرهنگ زنان ايراني ارائه كردند كه نمونه آن در غرفه استانداري تهران عرضه شد. خياطان و توليدي هاي تهران مي توانند اين الگوها را به صورت رايگان از امور بانوان استانداري تهران تهيه كنند. حتي در نمايشگاه هم خطايان و بازديدكنندگان مي توانستند از الگوها و لباسهاي طراحي شده عكسبرداري و فيلمبرداري كنند چون هدف ما ترويج اين الگوها بوده است.

نظري اظهار داشت: امسال از 26 طرح جديد البسه بانوان ايراني رونمايي كرديم.

مشاور استاندار تهران از پيشنهاد دولت به مجلس براي اختصاص بودجه به بخش بانوان خبر داد و  گفت: اين طرح به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تهيه شد تا با تعريف رديف بودجه براي بخش بانوان بتوانيم طرح هايي مانند طرح ملي رحمت، عفاف و حجاب، مطلع مهر و ... را بهتر و در سطح وسيع تر اجرا كنيم. تهران با جمعيت بيش از 6 ميليون زن جاي زيادي براي اينگونه آموزشها دارد.

کد مطلب 2018639

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