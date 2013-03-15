به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورحسینی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان برای نوروز 1392 برنامه‌های فرهنگی مختلفی را برای مهمانان نوروزی در نظر گرفته است، اظهار داشت: برگزاری نماز جماعت در ستاد‌های اسکان نوروزی آموزش و پرورش در سراسر استان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این اداره برای ایام نوروز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایستگاه‌های فرهنگی در کنار ستاد‌های اسکان نوروزی فرهنگیان راه‌اندازی شده است و مسافران نوروزی می‌توانند از برنامه‌های فرهنگی موجود در این ایستگاه‌ها به صورت کامل استفاده کنند، ادامه داد: ایام نوروز فرصتی برای دانش‌آموزان است که باید از این فرصت در راستای ارتقای دانش و دانسته‌های خود در بخش‌های مختلف استفاده کنند.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه فعالیت‌های فرهنگی، خلاقانه، نمایش فیلم کوتاه، فعالیت‌های ورزشی و برپایی نمایشگاه و فروش کتاب از برنامه‌هایی است که در ایام نوروز در این ایستگاه‌ها اجرا می‌شود، بیان داشت: راه‌اندازی ایستگاه‌های نقاشی نیز یکی از برنامه‌های اجرایی در ستاد‌های اسکان نوروزی فرهنگیان است.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این اداره برای ایام نوروز دانش‌آموزان استان اضافه کرد: راه‌اندازی شبکه نوروزی برای دانش‌آموزان استان اصفهان یکی از برنامه‌های اجرایی این اداره در ایام نوروز است.

پورحسینی تصریح کرد: مباحث مختلفی برای دانش‌آموزان در این شبکه وجود دارد و سؤالاتی در زمینه‌های مختلف برای دانش‌آموزان در این سایت پیش‌بینی شده است.