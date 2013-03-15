به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر طاهايي ظهر پنجشنبه در سمينار شهرداران مازندران در سالن اجتماعات سالاردره ساري افزود: متاسفانه شهرداران و شوراهاي شهر در انجام برخي اعمال در شهر از مقررات عدول مي كنند كه نتيجه آن نابساماني در ساخت و سازها خواهد شد.

وي اظهار داشت: متاسفانه در برخي شهرهاي استان عليرغم تذكرات متوالي، حواشي شهرها بسيار زشت و ناهمگون شده كه شهرداران در اين زمينه شديدا مقصر هستند.

استاندار مازندران با اشاره به اينكه 15 درصد اعتبارات عمراني مازندران در سالجاري تنها محقق شده است، تصريح كرد: در ايام نوروز بخش اعظمي از ايران اسلامي به استان سفر مي كنند.

طاهايي با بيان اينكه نبايد شهرهاي مازندران كه غالبا گردشگرپذير بوده، زشت و ناهمگون باشند، يادآور شد: از شهرداران مي خواهيم جلوي احداث ديوارهاي بلوكي را كه سبب زشتي در شهرها شده بگيرند.

وي با اعلام اينكه پروژه زباله سوز ساري و نوشهر از پيگيري هاي رئيس جمهوري بوده كه در مرحله اجرايي قرار گرفته است، افزود: براي تسريع در اجراي آن بايد شهرداران اين دو شهر اهتمام بيشتري داشته باشند.

استاندار مازندران با بيان اينكه بناها و نماهاي شهرهاي استان بسيار شكننده و ناراحت كننده شده است، تصريح كرد: متاسفانه هنوز نتوانستيم آلبومي از زيبايي هاي شهري را به تصوير بكشيم.

وي با اعلام اينكه شهر ساري، مركز مازندران در مديريت شهري جديد به سمت توسعه و آباداني پيش مي رود، يادآور شد: اميدواريم شهرداري ساري در ارائه متمم بودجه 116 ميلياردي به شوراي شهر توفيقاتي داشته باشد.

طاهايي با اشاره به بومي شدن فناوري نانو و استفاده از اين فناوري براي تبديل شيرآبه زباله به مصارف كشاورزي، از شهرداران استان خواست تا در تجاري سازي اين محصول براي مقابله با معضل زباله شهرها، ارتباط خود را با دانشگاههاي استان بيشتر كنند.

وي با انتقاد از بي توجهي شهرداران به ساخت و سازهاي غيرمجاز در برخي شهرهاي استان، گفت: متاسفانه شهر فروشي در برخي شهرهاي استان زشت شده كه بايد برخورد جدي شود.

مازندران داراي 53 شهرداري مصوب است.