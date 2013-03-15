تامين يك ميليارد ليتر نفت كوره براي سوخت رساني نيروگاه نكا

به گزارش خبر نگار مهر، محمد مهدی قرائی ظهر پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: شرکت بخش فرآورده های نفتی منطقه ساری جزو مناطق مهم شرکت ملی پخش کشور بوده و با توجه به زیرساخت و انبار ذخیره سازی فرآورده های نفتی در ساری و نکا و با توجه به تنوع کار عملیاتی مسئولیت این منطقه را فرا استانی تبدیل کرده است.

وی افزود: تعداد 171 دستگاه نفت کش مسئولیت توزیع و حمل فراورده های نفتی را عهده دار هستند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به وجود تعداد 98 جایگاه عرضه بنزین در استان اشاره کرد و گفت: در یازده ماه امسال 735 میلیون 554 هزار لیتر بنزین در جایگاه سوخت توزیع و به مصرف رسیده است.

قرائی افزود: 65 جایگاه سی ان جی در مازندران وجود دارد که از این تعداد 29 جایگاه تک منظوره و 37 مورد دو منظوره است.

وی توزیع 237 میلیون و 126 هزار متر مکعب گاز سی ان جی در منطقه ساری اشاره کرد وگفت:در یازده ماه سال 91 حدود 244 میلیون و717 هزارمترمکعب گاز مایع توزیه شده که نسیبت به مدت مشابه سال گذشته 3.2 درصد رشد داشته است.

قرائی به توزیع یک میلیاردو 778 هزار لیتر نفت کوره سال 91 در منطقه ساری اشاره کرد وگفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 114 درصد رشد داشته است.

وی افزود: 18 جایگاه درحال ساخت سی ان جی در منطقه ساری داریم که از این تعداد هشت جایگاه مربوط به شهرداریهای استان است .