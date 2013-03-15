عنایت سالاریان مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تماسی با خبرنگار مهر، با یادآوری مصوبه هیئت امناء مورخه 1391/03/08 در مورد تغییر شرط مدرک «کارشناسی» به «کارشناسی ارشد» برای عضویت در این سازمان گفت: امکان استفاده از همه منابع کتابخانه ملی برای تمامی محققان و پژوهشگران کما فی‌السابق وجود دارد حتی اگر مدرک آنها پائین‌تر از کارشناسی ارشد باشد مشروط به اینکه از نهاد و سازمان تابعه‌شان معرفی نامه داشته باشند.

وی در عین حال از اجرای این مصوبه از نخستین ماه سال 1392 خبر داد و تاکید کرد: از 15 فروردین 1392 تنها کارت آن دسته از اعضاء سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تمدید خواهد شد که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا باشند و صدور کارت‌های عضویت جدید هم به همین منوال خواهد بود.

سالاریان با اشاره به فلسفه وجودی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بیان این نکته که «کتابخانه ملی، قرائتخانه نیست و ماهیتاً متفاوت از یک کتابخانه عمومی است» گفت: آن دسته از اعضاء کتابخانه ملی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و پائینتر هستند، تا زمانی که کارت عضویتشان اعتبار دارد، می‌توانند از تمامی منابع سازمان استفاده کنند اما با پایان مهلت اعتبار کارت عضویت آنها، امکان ارائه خدمات مربوطه به آنها وجود ندارد.

البته به گفته این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حدود 46 هزار نفر از اعضاء کتابخانه ملی که 80 درصد کل اعضاء را تشکیل می‌دهند، دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند و حدود 8 تا 10 هزار نفر نیز دارای مدرک کارشناسی هستند که وی ابراز امیدواری کرد این تعداد نیز با ارتقاء سطح تحصیلی خود، همچنان امکان استفاده از منابع کتابخانه ملی را داشته باشند.

وی درباره دلایل هیئت امنا برای اتخاذ این تصمیم نیز گفت: در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قید شده که استفاده از آن باید برای محققان و پژوهشگران باشد، دیگر اینکه ما با محدویت فضا و امکانات رو به رو هستیم و سوم اینکه استانداردهای کتابخانه ملی برای استفاده از تالارهای مطالعه، تغییرناپذیر است و نمی‌توان بر تعداد صندلی‌ها افزود در حالی که فضا به میزان کافی وجود ندارد.

سالاریان همچنین تاکید کرد: به جهت بر هم نخوردن استانداردهای مذکور و جلوگیری از به وجود آمدن برخی مشکلات از جمله در مورد سیستم‌های تهویه هوا، از سال آینده دقیقاً به تعداد ظرفیت تالارهای مطالعه به اعضا اجازه ورود و استفاده از آنها داده خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانع تعداد صندلی‌هایی را نیز که در این تالارها مستقر است، حدود 700 تا 800 عدد اعلام کرد و گفت: پس از تکمیل شدن این ظرفیت در هر نوبت، متقاضیان جدید، برای استفاده باید در انتظار خالی شدن تدریجی تالار باشند.

وی با اعلام اینکه کتابخانه ملی از روز دوم فروردین باز است، همچنین به حرف و حدیث‌ها درباره تجدیدنظر مسئولان کتابخانه ملی در ارائه شیفت شب به مراجعان را پایان داد و گفت: کتابخانه ملی ایران شبانه‌روزی است و تا ابد هم شبانه‌روزی خواهد بود. شیفت شب برند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

سالاریان افزود: این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که کتابخانه ملی آن چهارمین کتابخانه ملی شبانه‌روزی در جهان است اما انتظار داریم منابع مالی سازمان به صورت کامل تخصیص پیدا کند تا ما نیز خدماتمان را به صورت کامل به مراجعان ارائه کنیم.