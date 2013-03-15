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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۶

لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گچساران به مجلس رفت

لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گچساران به مجلس رفت

گچساران - خبرگزاری مهر: لایحه "ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گچساران" که به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌ گچساران منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تاسیس مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است. لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور، لایحه"ایجاد مناطق ویژه اقتصادی گچساران، فسا، گناباد، ابرکوه، زنجان و میبد"برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

علاوه بر گچساران، لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی فسا، گناباد، ابرکوه، زنجان و میبد نیز به مجلس ارائه شده است.

کد مطلب 2018775

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