به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدی از عرضه گسترده انواع کالاهای دیجیتالی بی نام و نشان در بازار ایران خبر داد که به صورت قاچاقی از مرزهای کشور وارد می شوند و ضرر و زیان بسیاری به خریداران و فعالان این بخش وارد می کنند.

رئیس شورای حل اختلاف اتحادیه رایانه تهران با بیان اینکه به دلیل نرخ مناسب، عرضه واردات کالاهای چینی به طور چشمگیری در کشور افزایش یافته است، اظهار داشت: تمامی کالاهای بی نام و نشان از کشور چین، وارد بازارهای دیجیتالی از جمله ایران می‌شوند که به دلیل ارزان بودن نسبت به سایر برندها، مورد استقبال مشتریان قرار می گیرند.

مدیرفروش شرکت لوتوس با اعلام هشدار برای عرضه گسترده انواع کالاهای دیجیتالی بی نام و نشان (no name ) در کشور که خرید آنها به ضرر مشتریان است، تصریح کرد: به تمامی خریداران کالاهای دیجیتالی در کشور توصیه می‌شود که کالاهای دیجیتالی را از فروشگاههای معتبر با گارانتی اصلی خریداری کنند و در موقع خرید، حتما شماره سریال کالای موردنظر را دریافت کرده و با استعلام از شرکت وارد کننده از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

این فعال بازار کامپیوتر با اشاره به هجوم کالاهای غیرمجاز و تقلبی شبه اصل در بازار دیجیتالی که بعضا خراب و تعمیر شده هستند، خاطرنشان کرد: با افزایش تولیدات جهانی، امروز کارخانه‌هایی در برخی کشورها از قبیل چین و تایوان دستگاه‌هایی را بدون هیچ نامی تولید می‌کنند و به خریدار می‌گویند هر نامی که بخواهید می‌توانید روی آن بزنید؛ روی این دستگاه‌ها نام برندهای مطرح یا نام‌های متفرقه حک می‌شود که در نهایت این کالا معتبر و با کیفیت نیست؛ اگرچه به مراتب ارزان‌تر از نمونه مشابه باشد.

این وارد‌کننده قطعات رایانه و لپ‌تاپ ادامه داد: در موارد دیگری نیز مشاهده شده دستگاه‌هایی که به صورت غیرقانونی از مرزها وارد می‌شوند، دستگاه‌های خراب یا تعمیر شده و در حد نو هستند که به جای کالای نو فروخته می‌شوند؛ براین اساس و با توجه به اینکه هیچ تضمینی برای تعمیر این دستگاه‌ها و بازگشت هزینه مشتری وجود ندارد به خریداران رایانه، لپ‌تاپ، تبلت و نوت بوک توصیه می‌کنیم کالای غیرمجاز الکترونیکی نخرند.

محمدی با اشاره به راه اندازی سامانه ارائه خدمات اینترنتی فروش لپ تاپ و تبلت با امکاناتی همچون ارائه قیمت، ‌مشخصات فنی و اطلاع رسانی که مشکل خریداران در تشخیص اصالت کالا را حل می کند، اظهار داشت: وضعیت فعلی بازار دیجیتال کشور نشات گرفته از میزان نوسانات ارز است و واردکنندگان رسمی کالاهای دیجیتال، باید با شرایط ایجاد شده به عرضه این کالاها با حداقل ترین سود در بازار بپردازند تا مشتریان به خرید کالاهای اصلی و دارای گارانتی ترغیب شوند.

در همین حال بهرام محمدی مدیر بازرگانی شرکت لوتوس توقف عرضه لپ تاپ و تبلت در هنگام کاهش نرخ ارز در بازار را رد کرد و گفت: شاید برخی از فروشندگان در هنگام افت قیمت ارز از عرضه کالا در بازار خودداری کنند اما واردکنندگان رسمی برندهای معتبر در بازار دیجیتال نمی‌توانند در هنگام نوسانات نرخ ارز از عرضه کالا خودداری کنند.

وی سود شرکتهای وارد کننده رسمی کالاهای دیجیتالی در این بازار را 2 درصد اعلام کرد که در شرایط فعلی این رقم به نیم درصد کاهش یافته است.