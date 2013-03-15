نگاه های حسرت بار به کالاهای گران نمایشگاه بهاره البرز و تشکیل صف های طولانی برنج و مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بهاره هم اکنون در هفت نقطه شهر کرج برپا شده است که نمایشگاه بهاره واقع در ورزشگاه انقلاب با حضور اصغر عربیان استاندار البرز افتتاح شد ولی نکته قابل توجهی که در این بازدید به چشم می‌خورد این بود که فروشنده بر روی محصولات خشبکار خود از جمله پسته قیمتی نگذاشته بود.

اینکار فروشنده دلایل مختلف دارد، یکی از دلایل آن شاید این است که قیمت پسته همانند نرخ ارز و طلا به صورت روزانه محاسبه می‌شود و نوسان دارد و شهروندان باید به صورت آنلاین قیمت آن را پرداخت کنند و یا شاید دلیل دیگر این است که شهروندان فقط پسته خندان را مشاهده کنند نه قیمت آن را!

صف های طولانی برنج و مرغ در نمایشگاه های بهاره

طی بازدید میدانی از نمایشگاه بهاره واقع در ورزشگاه انقلاب مشاهده شد که شهروندان برای خرید برنج و مرغ چهار هزار و 800 تومانی باید در صف طولانی بیاستند تا نوبت آنها برسد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این بازدید این بود که با وجود اینکه برخی از غرفه داران با فریاد می گفتند "حراج، حراج، اجناس را حراج کردم" ولی شهروندان با بی تفاوتی از کنار این غرفه عبور می کردند، گویا با وجود حراج بودن اجناس باز هم قیمت آن بالا است.

سرعت بالای بازدید مشتربان در این نمایشگاه و نگاه حسرت آمیز به کالاها و قیمت بالای کالاها با وجود بی کیفیت و بنجل بودن آن نیز از دیگر نکات این نمایشگاه ها است.



در افتتاح نمایشگاه بهاره ورزشگاه انقلاب شهروندان با مشاهده استاندار البرز بیان می‌کردند، استاندار مرغ چهار هزار و ۸۰۰ تومانی و یا پسته ۳۰ هزار تومانی کجاست که خریداری کنیم؟

اصغر عربیان استاندار البرز در جواب شهروندان افزود: مرغ با قیمت چهار هزار و ۸۰۰ تومان به وفور تهیه و در بازار توزیع خواهد شد.



وی در خصوص پسته ۳۰ هزار تومانی گفت: شهروندان نباید به موج روانی که در خصوص یک کالا به وجود می‌آید با هجوم به خرید دامن بزنند.



وی تصریح کرد: شهروندان با تعدیل در مصرف می‌توانند از ایجاد جو و گرانی کاذب در بازار جلوگیری کنند.



وی ادامه داد: کالاهای این نمایشگاه‌ها از نظر قیمت نسبت به بازار بیرون پایین که است و کالاهای اساسی به حد کافی عرضه و نیاز شهروندان را تامین می‌کنند.



وی افزود: اجناس با کیفیت و شاخص‌های اعلام شده در نمایشگاه عرضه می‌شوند و قضاوت اصلی مردم خواهد بود.



استاندار البرز تصریح کرد: مرغ منجمد با قیمت ۴ هزار و ۸۰۰ با توزیع نامحدود و گوشت قرمز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج هندی مرغوب سه هزار و ۵۰۰ تومان کلیویی عرضه می‌شود.



رقابت در نمایشگاه بهاره قیمت‌ها را کاهش می‌دهد



عربیان اظهار داشت: هیچ مشکلی از لحاظ تامین کالا وجود ندارد و فکر می‌کنیم رقابت در نمایشگاه سبب پایین آمدن قیمت می‌شود.



استاندار البرز افزود: قیمت‌ها در کل نمایشگاه‌ها مشابه و از نظر کیفی در یک سطح هستند و نظارت بر این نمایشگاه‌ها به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود.



وضعیت بازار، افزایش و تفاوت نرخ یک جنس به گونه‌ای است که اکثر مردم باید ساعت‌های متمادی زمان خود را برای جابجایی از یک بازار به مرکز خرید دیگر تلف کنند.

مسئولان استان البرز از وفور کالا در بازار خبر می‌دهند، این خبر صحت دارد ولی کالاهای موجود بی‌کیفیت و یا گران هستند.



نمایشگاه بهاره نیز فرصت دوباره برای فروشندگان شده تا جنس‌های بی‌کیفیت و بنجل را در قالب نمایشگاه بهاره و با سیاست تشویقی ۱۵ درصد تخفیف به فروش برسانند.



جنس‌های بی‌قیمت



یکی از راهکارهای گران فروشی نزدن قیمت بر روی جنس‌ها و کالا‌ها است که بازرسان باید به صورت جدی با این امر برخورد کنند.



اجناس نمایشگاه بهاره با بازار بیرون تفاوتی ندارد



یکی از شهروندان استان البرز در این خصوص وضعیت نمایشگاه بهاره واقع در ورزشگاه انقلاب افزود: اجناس نمایشگاه بهاره با بازار بیرون هیچ تفاوتی ندارد و قیمت‌ها یکسان است.



همایون غلامی افزود: تنها خوبی که این نمایشگاه دارد این است که همانند فروشگاه اجناس مختلف در کنار هم هستند و فرد خانه دار می‌تواند تمام نیازهای خود را به صورت یکجا خرید کند.



کیفیت و قیمت نمایشگاه بهاره باید با بازار سطح شهر متفاوت باشد



وی ادامه داد: برخی از جنس‌های نمایشگاه‌ها بی‌کیفیت و بنجل هستند، در صورتی که قیمت و کیفیت اجناس نمایشگاه بهاره باید با بازار سطح شهر متفاوت باشد.



غلامی انتقاد کرد: مسئولان برای جانمایی نمایشگاه‌ها و در نظر گرفتن نمایشگاه دائمی برای استان با جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر فکری جدی کنند.



نظارتی بر نرخ‌ها نیست



این شهروند البرزی گفت: نظارتی بر نرخ کالا‌ها صورت نمی‌گیرد و اگر هم کنترلی صورت می‌گیرد خیلی ضعیف است، با توجه به ایام پایانی سال بازرسان باید بر دست فروشان و مغازه داران نظارت بیشتری داشته باشند تا شاهد گران فروشی و تخلف نباشیم.



وی افزود: اکثر مغازه‌ها بر روی اجناس پشت و‌یترین اتیکت نگذاشته‌اند تا مشتری مجبور شود که برای پرسیدن قیمت یک شلوار وارد مغازه شود و هنگامی که خریدار وارد مغازه شد به هر گونه‌ای می‌خواهند جنسی را به فروش برسانند در صورتی که تمامی مغازه‌ها مکلف هستند که اجناس خود را با اتیکت به مردم عرضه کنند و این همین امر در نمایشگاه بهاره نیز وارد است که برخی از غرفه داران به این موضوع توجهی ندارند.

تخفیف 20 درصدی در نمایشگاه‌های بهاره



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: نمایشگاه‌های بهاره امسال از تاریخ ۱۰ لغایت 25 اسفندماه در هفت نقطه از شهرستان کرج از جمله باغستان (استادیوم انقلاب)، مهرشهر (بلوار ارم)، فردیس (فلکه پنجم)، شیخ آباد (محل دائمی نمایشگاه‌ها)، محمد شهر (مجتمع تجاری امیر کبیر)، منظریه (جنب شهرداری منطقه ۱۰) و کلاک (مجتمع عقیق)؛ برگزار خواهد شد و شهروندان البرزی می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را با تخفیفی معادل ۵ الی ۲۰ درصد نسبت به قیمتهای مشابه در بازار از نمایشگاه ها تهیه کنند.



اسفندیار کمالی‌زاده گفت: امسال برای اولین بار در خصوص محل نمایشگاه‌ها توزیع جغرافیایی گسترده در سطح کلانشهر کرج مورد توجه ویژه قرار گرفته و در راستای تنوع کالاهای قابل عرضه نیز ۱۰۰۰ غرفه فقط در مرکز استان پیش بینی شده است.



وی ادامه داد: در همین خصوص ۲۳۰ غرفه نیز برای نمایشگاه‌های سطح شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد در نظر گرفته شده است که از طریق مجامع صنفی مرتبط به واحدهای صنفی مجوز دار واگذار شده و آماده ارائه خدمات به شهروندان عزیز این مناطق هستند.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: کالاهای پر مصرف ایام عید نظیر پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی جات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر مواد غذایی در این نمایشگاه‌ها عرضه خواهند شد.

گزارش: مهدی دهقان