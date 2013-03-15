گلزار شهدای استان تهران در پنج شنبه آخر سال عطر افشانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور و به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، خانواده های معظم شهدا و جانبازان با حضور در گلزار شهدا با عطر افشانی و قرائت فاتحه با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدا تجدید میثاق کردند.

در این مراسم مردم ضمن حضور در امامزادگان و زیارت مرقد مطهر، خواندن دعای توسل و قرائت فاتحه، این اماکن مقدس و گلزار شهدای گمنام را غبارروبی کردند، غبارروبی مزار شهدا و درگذشتگان به عنوان سنتی دیرینه که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد، مردم در پنجشنبه آخر سال با رفتن به قبرستان یاد شهدا و درگذشتگان را گرامی می دارند.

در این آیین معنوی، اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا و مسئولان پس از قرائت فاتحه و گلباران و عطر افشانی مزار شهدا با آرمانهای مقدس شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید پیمان خواهند كرد.

تقدیر مسئولان کشوری و استانی از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

فریبرز واحدی به دلیل تکمیل و بهره بردار عملیات اجرایی بزرگراه چهار خطه کنار گذر جنوبی بومهن به طول 9 کیلومتر از سوی وزیر را ه و شهرسازی مورد تقدیر قرار گرفت، در بخشی از این تقدیرنامه چنین آمده است: اینک که با استعانت از درگاه پروردگار متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) عملیات اجرایی بزرگراه چهارخطه کنار گذر جنوبی بومهن به طول 9 کیلومتر به بهره برداری رسیده است ، از تلاش و زحمات بی دریغ جنابعالی و سایر همکاران در پیشبرد و اجرای طرح فوق تشکر و قدردانی بعمل می آید.

همچنین، استاندار تهران و فرماندار شهریار با ارسال لوح از فریبرز واحدی تقدیر کردند، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به دلیل تحقق برنامه های عمرانی شهرستان شهریار بویژه اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه که موجبات رضایتمندی و شادمانی شهروندان شهید پرور شهریار را به دنبال داشته، شایسته تقدیر شناخته شده است.

در بخشی دیگر، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از واحدی تقدیر کرد، شهریار افندی زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از این مسئول تقدیر کرد، در قسمتی از تقدیرنامه چنین آمده است: بدینوسیله از زحمات و تلاشهای جنابعالی در راستای تحقق اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال 91 و در آستانه نوروز 92 صمیمانه سپاسگذاری می کنم.

انتخاب سرمایه گذار برای اجرای طرح مدیریت پسماندهای ویژه صنعتی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع پسماند های صنعتی ویژه و پسماند های ویژه پزشکی در سطح استان تهران و مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماند در این خصوص اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست یک کار پژوهشی را از نیمه دوم دهه 1380 به بعد با مشارکت دانشگاه صنعتی امیر کبیر در بحث مدیریت پسماند های ویژه آغاز کرده بود و چندین منطقه جهت ساماندهی و مدیریت پسماند های ویژه در سطح استان تهران مشخص شده بود، نهایتا منطقه هوشنگ آباد کهریزک منطقه ای بود که در این بین گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن جواب مثبت گرفت.

رسول علی اشرفی پور افزود: با توجه به انتخاب منطقه هوشنگ آباد قرار شد که یکی از سایت های متمرکز مدیریت پسماند در این مکان راه اندازی شود و همچنین سه سایت دیگر نیز در خصوص مدیریت متمرکز پسماند های بهداشتی در سطح استان در کارگروه مدیریت پسماند مطرح و در دست بررسی و ارزیابی مطالعات اثرات زیست محیطی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دستور کار اصلی جلسه کارگروه در خصوص تعیین سرمایه گذار برای اجرای طرح مدیرت پسماند در سایت هوشنگ آباد است ادامه داد: با عنایت به قوانین و ضوابط حاکم بر مدیریت پسماند و همچنین بر اساس مصوبات قبلی کارگروه ، کمیته کارشناسی در این رابطه تشکیل شد و در ابتدا آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای این طرح منتشر شد، که پس از آگهی دوازده شرکت و مجموعه اعلام آمادگی قانونی کردند.



طی جلسات کارشناسی و بر اساس جدول ارزیابی کیفی تعدادی از شرکت هایی که طی فراخوان شناسایی شده بودند مورد ارزیابی فنی ،مهندسی و قانونی قرار گرفتند و در این جلسات به تمامی جنبه ها و ضوابط اجرایی کار دقت نظر ویژه صورت گرفت.

معرفي ادارات برتر تبليغات اسلامي تهران در سال 91

اداره کل تبليغات اسلامي تهران در روزهاي پاياني سال 91 ، ادارات برتر خود را معرفي و از روسا و کارکنان اين ادارات تقديرکرد، ادارات شهر قدس، ورامين و شميرانات، به عنوان سه اداره برتر معرفي و از سعي و تلاش روسا و کارشناسان اين ادارات قدرداني به عمل آمد.

حجج اسلام صدقعلي جليل زاده، رضا غلامي و محمد رضا مبارکي زاده ، به ترتيب روساي ادارات تبليغات اسلامي شهر قدس، ورامين و شميرانات ، لوح تقدير و هداياي خود را از حجت الاسلام نصيرنيک نژاد دريافت کردند، اين ادارات به دليل اهتمام، نظم و دقت در اجراي به موقع طرح ها و برنامه هاي ابلاغي به عنوان ادارات برتر معرفي شدند.

تاثیر نهادینه کردن آموزه های قرآنی در مراکز تامینی و تربیتی در ارتقای سلامت اداری و پویایی

معاون اداره کل زندانهای استان تهران، توسعه و گسترش فعالیت های دینی و قرآنی در زندانها و برگزاری دوره های آموزش علوم قرآنی برای کارکنان را در بهبود کارایی، تقویت مسئولیت پذیری و همچنین ارائه خدمت صادقانه به مردم موثر دانست و اظهار داشت: کار در حوزه های اصلاحی و تربیتی بسیار سخت و طاقت فرسا است و تمسک به آموزه های دینی و قرآنی می تواند در توانمند سازی و ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان بسیار تاثیر گذار باشد.

رشیدی افزود: برگزاری کلاس های قرآنی نقش چشمگیری در خود شناسی، اعتماد به نفس و نگرش معنوی کارکنان به حوزه کاری دارد و موجب بهبود کارایی تقویت مسئولیت پذیری و ارایه خدمت صادقانه و مطلوب به مخاطبین می شود.

ایم مسئول گفت: نهادینه کردن آموزه های دینی و قرآنی در مراکز تامینی و تربیتی درارتقای سلامت اداری و پویایی سازمان موثر است و نگرش به حوزه فعالیت را متحول می سازد، در حال حاضر آموزش علوم قرآنی در سطوح مختلف روخوانی و روانخوانی و تجوید قرآن به طور مستمر و با حضور مربیان برای مددجویان، سربازان و کارکنان اجرا می شود و دوره های تخصصی و تکمیلی اعم از سطح دو تجوید و صوت و لحن نیز پیش بینی شده است که به تناسب پیشرفت و گذراندن دوره های مقدماتی برگزار می شود.