همایش شب شعر انجمن ادبی شهراندیشه شهریار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عرب نژاد اظهار داشت: اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهریار با همکاری شهرداری وشورای اسلامی شهراندیشه، شب شعر انجمن ادبی این شهر درفرهنگسرای امام علی (ع) برگزارشد.

این مسئول عنوان کرد: در این همایش تازه ترین سروده های شاعران جوان شهرستان شهریار با حضور استاد سعید بیابانکی قرائت شد، در ادامه استاد اسحاقی به شعرخوانی و تفعل به دیوان حافظ و شاعران جوان شهرستان نیز به قرائت تازه ترین سروده های خود پرداختند که مورد استقبال شرکت کنندگان در مراسم واقع شد.

وی ادامه داد: اجرای موسیقی سنتی توسط گروه استادمهربان، از دیگر برنامه های متنوع فرهنگی و هنری درجهت اشاعه فرهنگ شعر در افکار جوانان بود، در خاتمه نیز هدایایی به رسم یادبود به شاعران و مسئولین به پاس تلاش درراستای اشاعه شعر وادب تقدیم شد.

توزیع 500 کیلو برنج بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهریار

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شهریار با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان بر برگزاری جشن نیکوکاری در سراسر کشور خیرین نیک اندیش شهرشتان شهریار 500 کیلو برنج به کمیته امداد این شهرستان اهدا کردند که این مقدار برنج بین 50 خانوار تحت حمایت توزیع شد، همچنین 65 سبد کالای اهدایی از طرف خیرین به خانواده های تحت حمایت تحویل داده شد.

حجت زندلاف ادامه داد: به مناسبت جشن نیکوکاری 150 جفت کفش نیزتوسط خیرین نیکوکار به مددجویان تحت حمایت اهدا شد، اداره اوقاف شهرستان شهریار نیز 87 میلیون ریال جهت جشن نیکوکاری کمک کرد.

انعقاد تفاهم نامه با سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان استان تهران توسط کمیته امداد

به منظور توسعه آموزش مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران و در در راستای تعامل و همکاری با سازمان ها و استفاده از ظرفیت های موجود جهت رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال ، تفاهم نامه ای میان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران و سازمان همیاری دانش آموختگان این استان منعقد شد.

بنابر این گزارش، تفاهم نامه مذکور به منظور تعمیق، توسعه و ارتقای زمینه های همکاری مشترک، بهره مندی از ظرفیت های موجود، افزایش تعاملات دوجانبه، توسعه و گسترش آموزشها و سایر فعالیت های مرتبط با کار، اشتغال و کار آفرینی و همچنین در راستای ایجاد شرایط لازم برای افزایش روحیه و مهارت کسب و کار، آمادگی شغلی و توانمند سازی مددجویان این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

همایش خادمین افتخاری در امامزاده عماد الدین(ع) رباط کریم برگزار شد

همایش تجلیل از خادمین افتخاری در آستان مقدس عماد الدین(ع) برگزار شد، این همایش ساعت 10صبح در آستان مقدس امامزاده عمادالدین(ع) رباط کریم و با حضور 50 نفر از خادمین افتخاری بقاع متبرکه برگزار شد.

گفتنی است این مراسم با هدف تجلیل و تقدیر از خادمین افتخاری برگزار شد.

تجليل از بازنشستگان اداره کل تبليغات اسلامي تهران

در جلسه ساليانه پرسنلي اين اداره کل و با حضور مديرکل، معاونين و کارکنان تبليغات اسلامي تهران، از تلاش 30 ساله سه تن از کارکنان خدوم که به افتخار بازنشستگي نائل آمدند، قدرداني شد.

پرسنل اداره کل تبليغات اسلامي تهران در اين جلسه از خدمات خالصانه حسين نوروزي، کارشناس تشکلهاي ديني تبليغات اسلامي ورامين، احمد افشاري، مسئول اداري و مالي تبليغات اسلامي اسلامشهر و حميد ميربلوکي، مسئول پشتيباني و اداري دفتر مرکزي تبليغات اسلامي تهران، تقدیر کردند.

لوح تقدير و هداياي اين بازنشستگان از سوی حجت الاسلام نيک نژاد، مديرکل تبليغات اسلامي تهران اهدا شد.