جشنواره نوجوان سالم در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زرافشان بعدازظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: اين جشنواره با هدف ترويج شيوه زندگي سالم وپيشگيري از رفتارهاي پرخطر درجامعه توسط نوجوانان وجوانان برگزار شد.

وی بیان داشت: جشنواره نوجوان سالم با محوريت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر، پيشگيري از خشنونت و پيشگيري از گرايش به دخانيات دربين دانش آموزان دوره متوسطه استان برگزار شد.

زرافشان اظهار داشت: ازمجموع 232 اثرارسالي به دبيرخانه جشنواره 9اثر به عنوان برگزيده کشوری به جشنواره ملي ارسال می شود.

وی افزود: این جشنواره 15ارديبهشت 92درتهران برگزار مي شود.

مديركل آموزش وپرورش استان نیز در این مراسم گفت: دشمنان نظام علاوه بر سود نامشروع براي خود امنيت رواني جوامع رابه خطر مي اندازند.

پرویز طاهری افزود: عمده ترين گرايش انسان به ناهنجاريها وتخلفات غفلت است واستعمارگران نيز با بكارگيري تكنولوژي روزسعي دراغفال وانحراف قشر جوان ونوجوان مي كند.

وی بیان داشت: استعدادهاي ناب ايراني اسلامي با ترويج مواد مخدر وسرگرميهاي كاذب از بين مي رود.

مديركل آموزش وپرورش استان اظهار داشت: باتوجه به شرايط جغرافياي كشور لازم است دستگاههاي اجرايي با همكاري مردم ومربيان و با استفاده از ابزارهاي مختلف برای آگاهي بخشي به نسل جوان و نوجوان و تشويق آنها به مطالعه، تحقيق وپژوهش زمينه شكوفايي استعدادهاي آنها وصعود به قله هاي علمي را فراهم كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دراين جشنواره که باحضور 250 نفر از دانش آموزان برگزار شد، شهرستان بويراحمد مقام اول شهرستانها و مناطق استان را كسب كرد.