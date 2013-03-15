آمادگی جسمانی یکی از شاخص های بالندگی هر ملت/گسترش ورزش های همگانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی مجدآرا عصر پنج شنبه در همایش علمی ورزشی مربیان آمادگی جسمانی و ایروبیک استان فارس اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به این نیاز اساسی در شرایط کنونی ورزش های همگانی در سطح کشور در حال گسترش است و روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود.

وی تصریح کرد: در کنار افزایش رشته های همگانی باید آموزش های داده شده در زمینه این رشته ها نیز منطبق با علم روز دنیا باشد تا بدین وسیله آگاهی و اعتماد به نفس در بین افراد فعال در ورزش های همگانی افزایش یابد.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور ضمن اشاره به بیانات رهبری در خصوص علمی شدن ورزش ابراز داشت: درراستای افزایش علم مربیان فعال در زمینه ورزش های همگانی فدراسیون از همایش های این چنینی استفبال می کند تا بدین وسیله زمینه لازم برای افزایش توان علمی مربیان فراهم شود.

مجدآرا سپس از هیئت ورزش های همگانی استان فارس به دلیل برگزاری همایش علمی وورزشی مربیان آمادگی جسمانی و ایروبیک تقدیر کرد و اظهار امیدواری نمود با برگزاری چنین همایش های و استفاده از توان علمی استادان برجسته زمینه های لازم برای موفقیت بیشتر ایران اسلامی در زمینه ورزش فراهم شود.