سند جامع خدمات زیربنایی در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان رضوی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی عصرپنجشنبه در مانور خدمت اداره کل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی درامامزاده میامی (ع) اظهار کرد: سند جامع خدمات زیر بنایی توسط کارشناسان استانداری خراسان رضوی ، اوقاف و امورخیریه ، راه و شهرسازی و شرکت های خدمات دهنده تدوین شده است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: براساس سند جامع نیازمندیهای امامزادگان و بقاع متبرکه درشهرستانهای خراسان رضوی تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد:با تصویب این سند جامع مشکلات نظیرآب ، برق ، گاز ، تلفن وجاده ارتباطی رو به رو باشند بقاع متبرکه رفع خواهد شد.

واحدی ازاختصاص ردیف خاص در بودجه زیارت برای امامزدگان و بقاع متبرکه این استان خبرداد و افزود: برای بهره مندی ازاین بودجه اداره کل اوقاف و امورخیریه باید اولویت ها را مشخص و به استانداری اعلام کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی یادآور شد:هم چنین با هماهنگی با فرمانداریهای موضوع و نقش بقاع در شهرستانها تبیین می شود.

جانشین ستاد تسهیلات زائرین خراسان رضوی با اشاره به عضویت اوقاف وامورخیریه در این ستاد افزود: با عضویت رسمی اوقاف و امورخیریه دراین ستاد شاخص های فرهنگی ،اجتماعی و عمرانی امامزادگان و بقاع متبرکه ارتقاء خواهد یافت.