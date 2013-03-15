دیدار خصوصی هاشمی رفسنجانی با "آقای الف"

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که "آقای الف" به عنوان نخستین و تنهاترین فیلم سه‌بعدی تاریخ سینمای ایران برای رقابت در اکران نوروز 92 آماده می‌شود، دست‌اندرکاران آن با حضور در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این فیلم را برای رئیس این مجمع به نمایش درآورند.

پیش از شروعِ این مراسم که در ساختمانِ مرمر و با حضور علی عطشانی کارگردان، سعید شرفی‌کیا تهیه کننده، بابک محقق مجری و طراح سه بعدی، شاهین نجومی بازیگر و حسن محمدی مشاور رسانه‌ای فیلم برگزار شد، علی عطشانی در این دیدار توضیحاتی راجع به نحوه تولید و مشکلات پیش روی این نوآوری در سینمای ایران بیان کرد و هاشمی رفسنجانی نیز راجع به چگونگی ساخت این اثر سوالاتی مطرح کرد که عطشانی به آنها پاسخ داد.

پس از این توضیحات، هاشمی و همراهان به تماشای فیلم "آقای الف" نشستند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از پایان فیلم گفت: در تمام زمان نمایشِ فیلم، جذب تکنولوژی سه بعدی این فیلم شدم، وی همزمان با تماشای فیلم نیز، سوالاتی درباره آن از علی عطشانی کارگردان این فیلم می پرسید.

این فیلم دنیای جدیدی برای من بود

نکته جالب در زمان اکران فیلم این بود که هاشمی رفسنجانی چندبار با تاکید سوال کرد که تکنولوژی این فیلم داخلی است؟ و وقتی با پاسخ مثبت کارگردان مواجه شد با بیان اینکه قبلاً هر از چندگاهی کارهای سه بعدی دیده بودم تصریح کرد: این فیلم دنیای جدیدی برای من بود.

هاشمی در پایان ضمن ابرازِ خرسندی از اینکه سینمای ایران به این تکنولوژی دست یافته است برای عوامل فیلم آرزوی موفقیت کرد.

فیلم سینمایی "آقای الف" به عنوان اولین فیلم سه بعدی سینمای ایران در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر رونمایی شد. این فیلم قرار است در نوروز 92 اکران عمومی شود. در "آقای الف" پوریا پورسرخ، لیلا اوتادی، مهدی مقدم، مهران رجبی، شاهین نجومی و... بازی می کنند.