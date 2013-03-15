ثبت نام بسته حمایتی بیمه تاکسیرانان مشهدی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عطارزاده طوسی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ثبت نام برای طرح بسته حمایتی بیمه تاکسیرنان مشهد تا 20 فروردین ادامه دارد.

وی تاکید کرد: شهرداری مشهد با پیگیری‌ فراوان برای اولین بار در کشور طرح بسته حمایتی بیمه تمامی تاکسیرانان را به صورت رایگان عملیاتی کرد.

وی با بیان اینکه طبق قانون فقط تاکسیرانانی که بیمه‌گر اول باشند می توانند در این طرح ثبت نام کنند افزود: 11 هزار راننده تاکسی دارای بیمه پایه هستند و تعدادی هم بازنشسته هستند که امکان استفاده از بسته حمایتی بیمه رایگان را دارند.

عطار زاده بیان کرد: این افراد می‌توانند از شنبه 26 اسفند ماه با مراجعه به پایانه معراج از ساعت 8 الی یک ظهر و از 4 بعدازظهر تا 7 شب خود را رایگان و خانواده هایشان را با تخفیف بیمه کنند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: این بسته حمایتی بیمه، شامل بیمه تکمیلی درمان، از کار افتادگی، آتش‌سوزی منازل مسکونی و کارت خدمات مشاوره‌ای بیمه‌ای است.

عطارزاده از بیمه مسئولیت بدنه خودروها برای تاکسیرانان خبر داد و بیان کرد: اقدامات ارائه این بیمه به تاکسیرانان نیز فراهم شده و از 26 اسفندماه 91 همراه با ثبت نام در بسته بیمه‌ای در پایانه معراج ثبت نام انجام می شود.

وی گفت: بیمه بدنه 500 هزار تومان است که پرداخت آن برای تاکسیرانان مشهدی سخت است در راستای رفع این مشکل با رایزنی‌های صورت گرفته این افراد می‌توانند با پرداخت 95 هزار و 400 تومان برای یکسال خودوری خود را بیمه کنند.

عطارزاده با بیان اینکه این اقدامات در راستای کاهش دغدغه های تاکسیرانان است افزود: تاکسیرانانی که فاقد بیمه پایه هستند، بیشتر بالای 50 سال سن دارند که بیمه‌ها قبول نمی‌کنند این افراد را بیمه کنند و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری می شود تا مشکل بیمه‌ای آن‌ها نیز برطرف شود.

وی بیان کرد: برای بیمه بدنه تا سقف دو میلیون تومان مبلغ تعیین شده است و در صورتی که راننده در تصادف مقصر باشد و خودرویش آسیب ببیند برای تعمیرات هزینه پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، مدارک لازم برای ثبت نام، اصل و کپی از پروانه تاکسیرانی، کارت ملی، کارت خودرو، بیمه نامه شخص ثالث، صفحه اصلی دفترچه بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی و انواع بیمه ها و همچنین داشتن شماره حساب سیبا نزد یکی از شعب بانک ملی، کارت ملی و دفترچه بیمه افراد خانواده است.