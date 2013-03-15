ماهی قرمز و سبزه در بازارهای شهرداری مشهد عرضه می شود/ توزیع پلاستیک تجزیه پذیر

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قربانی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای کاهش سفرهای درون شهری سفره هفت سین، سبزه و ماهی قرمز در بازارهای شهرداری مشهد عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه‌اندازی بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی در سطح شهر، کاهش سفرهای درون شهری است افزود: به فراخور مناسبت‌های مختلف این سازمان اقدام به عرضه محصولات مورد نیاز شهروندان می‌کند.

مدیرعامل میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری افزود: با ایجاد بازارهای میوه تره بار در محلات شهروندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین بازار مایحتاج را با قیمت مناسب خریداری کنند.

وی بیان کرد: به منظور ارائه این محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب مزایده برگزار شد و پس از کارشناسی پیمانکاران انتخاب گردیده‌اند تا محصولات با کیفیت و قیمت یکسان در بازارهای سطح شهر عرضه شود.

قربانی یادآور شد: انتخاب بازارهای عرضه کننده این محصولات در نقاط مختلف سطح شهر به منظور دسترسی راحت شهروندان است.

وی بازارها را اینگونه برشمرد: این بازار شامل نیایش در جاهدشهر، صدف در بولوار وکیل آباد، حجاب در تقاطع بولوار حجاب و بزرگراه میثاق، پامچال واقع در قاسم آباد، استاد یوسفی در نبش استادیوسفی 1، سرافرازان در بولوار پیروزی- جنب میدان یادگاران، کوثر در بولوار پیروزی - خیابان کوثر جنوبی، یاس در انتهای بولوار سید رضی، نسترن در حدفاصل میدان جانباز و سه راه ساجدی، جمهوری در بولوار جمهوری اسلامی- مقابل شهرداری منطقه 7، اطلسی در میرزا کوچک خان، رز در بولوار صارمی، ارکیده در کوثر 1، اقاقیا در بولوار توس- میدان معراج، شب بو در قاسم آباد- بین شریعتی 56 و 58 و بازار مجد واقع در مجد 1 می باشد.

وی همچنین از جایگزینی پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر به جای پلاستیک‌های موجود در بازارهای ارزاق عمومی مشهد در ایام نوروز خبر داد و بیان کرد: از اول فروردین ماه سال 92 پلاستیک تجزیه‌پذیر در 16 بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی و 26 بازار میوه و تره بار فعال توزیع می شود.