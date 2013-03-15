به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین‌الدین، رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بعد از ظهر امروز در مراسم کلنگ‌زنی شرکت تعاونی دانش بنیان همانندسازی بافت پویای اصفهان در این مراسم اظهار داشت: فعالیت با عنوان شرکت دانش بنیان به این معناست که جمعی از اعضای هیئت علمی به دور یکدیگر جمع شده‌اند تا در خدمتی که نیاز مبرم کشور است دخیل باشند.

وی افزود: شرکت تعاونی دانش بنیان همانندسازی بافت پویای اصفهان قصد دارد خدماتی در زمینه آلوگرافت ارائه دهد تا بتوان جایگزین کردن پوست، استخوان و غضروف را به کمک پیوند در آینده نزدیک در کشور خودمان تانجام دهیم.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: در این شرکت متخصصان مختلفی در زمینه پلیمر، اقتصاد، مهندسی پزشکی و حسابداری را به دور یکدیگر جمع کرده‌ایم تا با خدماتی را در کشور ارائه دهیم که نیاز به خارج کردن ارز از کشور نباشد.

نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان هستیم

وی اضافه کرد: هم اکنون کشور ما در موقعیتی است که بیش از همه نیازمند همکاری، همراهی، و مساعدت است، ما بدون چشمداشتی وارد این کار شده‌ایم، اما نیازمند حمایت همه مسئولان هستیم.

به گزارش مهر، این شرکت قرار است، بیوایمپلنت‌های آلوگرافت قلبی، عروقی، استخوان، تاندون و لیگمان را انجام دهد که این موارد با عمل پیوند جایگزین بخش‌های مشابه آسیب دیده در اثر حوادث و تصادفات می‌شود.