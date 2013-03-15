به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ‌زنی شرکت تعاونی دانش بنیان همانند‌سازی بافت پویای اصفهان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های استان اصفهان حرکت در راستای فعالیت‌های دانش‌بنیان بوده است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در زمینه کار در سیاست‌های دانش بنیان در تمامی حوزه‌ها افزود: ثروت، قدرت و حاکمیت دیگر در جهان مطرح نیست و توسعه شهری بر محور دانش قرار گرفته است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش‌بنیان مطرح می‌شود و این مسئله‌ای است که در توسعه شهرها باید مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اعتقاد مدیریت استان پرداختن به دانش علم است و قصد داریم آن را در تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی کنیم.

جمالی‌نژاد گفت: دانش، محور تمامی طرح‌ها است و در حد توان خود از طرح‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حرکات دانش‌بنیان بهترین نماد دوستی میان بخش خصوصی و دولتی است، اضافه کرد: امیدواریم استان اصفهان پایلوت کشور در زمینه فعالیت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد و تمام حرکت‌های استان را به این سمت و سو سوق دهیم.