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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

6 اردیبهشت 92/

پیاده روی بزرگ خانوادگی در بجنورد برگزار می شود

پیاده روی بزرگ خانوادگی در بجنورد برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: برای نخستین بار برنامه پیاده روی بزرگ خانوادگی در این استان با پخش زنده از شبکه سوم سیما، برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی روشن عصر پنج شنبه در نشست برنامه ریزی پیاده روی بزرگ خانوادگی در بجنورد عنوان کرد: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در خراسان شمالی به عنوان استان سی و یکم به میزبانی بجنورد و در محل جاده سلامت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همایش مذکور ششم اردیبهشت ماه سال 92 برگزار و به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد، اظهار داشت: در این برنامه ورزشی خانواده های بجنوردی مسیر پنج کیلومتری بیمارستان تامین اجتماعی تا بوستان بش قارداش بجنورد را از مسیر جاده سلامت پیاده روی می کنند.

به گفته روشن استاندار خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد نیز با برگزاری این مراسم ورزشی موافقت کرده و آن را گامی در جهت توسعه ورزش های همگانی و معرفی خراسان شمالی در سطح کشور دانسته اند.

معاون فرماندار شهرستان بجنورد نیز در این نشست از آمادگی دستگاه های شهرستانی برای برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در این شهر خبر داد.

ابوالقاسم اكبری عنوان کرد: در مسیر برگزاری این پیاده روی خانوادگی، ایستگاه هایی برای استقرار گروه های اورژانس و امداد و نجات جمعیت هلال احمر پیش بینی خواهد شد و به گونه ای برنامه ریزی می شود که این برنامه بدون مشکل خاصی برگزار شود.

به گفته وی در این مراسم پیاده روی خانوادگی به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه، جوایزی به صورت غیرنقدی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 2018827

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