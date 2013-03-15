80 نفر از رابطان افاغنه اصول سلامتی را فرا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، 80 نفر از رابطان افاغنه در كلاس‌هاي آموزشي كه به صورت هفتگي و بر اساس شيوه‌هاي نوين آموزشي در مركز بهداشتی درمانی خانه اصفهان تشكيل مي‌شود با اصول سلامت آشنا شدند.

بهداشت باروري، سالك، ايدز، هپاتيت، ديابت و بهداشت مادر كودك به رابطان افاغنه آموزش داده شد.

اين رابطان از مناطق مارچين، عاشق آباد، بهرام آباد، آتشگاه هستند.



بازدید هیئت پاکستانی از برخی مراکز بهداشتی درمانی استان



پروفسور دکتر محمد زبیرخوان، عضو هیئت رئیس مجموعه پزشکی حیات‌آباد، پروفسور نورالایمان، رئیس و مدیر دانشکده پزشکی خیر، پروفسور محمد طارق خوان جراح مغز و اعصاب بیمارستان و مرکز تحقیقاتی نورت‌وست، دکتر شفیق اورحمان، عضو هیئت رئیسه موسسه پزشکی رحمان حیات‌آباد از استان پیشاورد پاکستان با ورود به اصفهان از مرکز دارو‌سازی فارابی و بیمارستان میلاد با جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیدار و گفتگو کردند.



برگزاری جلسه کمیته اورژانس و فوریت‌ها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی



در جلسه كميته اورژانس و فوریت‌های پزشکی در ارتباط با "خط مشي انتقال سريع و به موقع بيماران بدحال و مصدومين، از بخش اورژانس به بخش‌های ويژه بیمارستانی بحث و گفتگو شد و با توجه به اينكه در چرخه ارائه خدمات مراقبتي و درماني ، بيماران بدحال باید در بخش اورژانس تحويل گرفته و پس از تثبيت علائم حياتي برای ادامه درمان براي ورود به بخش‌هاي بستري ، ويژه و اتاق عمل آماده شوند.

در اين جلسه مسئولیت‌های مدير تخت‌هاي بستري ( Bed Manager ) برای تسريع در روند انتقال بيماران تعيين تكليف شده و نظارت مستقيم بر جريان بستري بيماران از ورود به بخش اورژانس تا بستري در ساير بخش‌ها و ترخيص از اورژانس تعريف شد.