به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شمعانیان ظهر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه 6،5 درصد جمعیت کل کشور به استان اصفهان اختصاص دارد و 13درصد حمل و نقل بار و مسافر کشور در استان اصفهان صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هشت هزار کارخانه تولیدی در سطح استان اصفهان مستقر هستند.

وی با تاکید بر اینکه هر ساله 46 میلیون تن کالا از اصفهان در حال جابه‌جایی بوده که این موضوع سبب متمایز شدن نقش حمل و نقل استان در کشور شده است، اضافه کرد: عمده فراورده‌های نفتی کشور مانند گازوئیل و قیر توسط استان اصفهان پخش می‌شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های اصفهان با تاکید بر اینکه سهم حمل و نقل جاده‌ای در تولید نا‌خالص ملی کشور هشت درصد است و مباحث حمل و نقلی یکی از مهم‌ترین زیر‌ساخت‌های کشور را تشکیل می‌دهد، بیان داشت: ظرفیت‌های استان در بخش‌های گردشگری و دانشگاهی، صنعتی و مذهبی در سطح کشور بی‌نظیر و ویژه است.

وی با بیان اینکه شب‌های سه‌شنبه حداقل بیش از 400 اتوبوس زائر از این استان به جمکران جابه‌جا می‌شوند، ادامه داد: سهم حمل و نقل جاده‌ای در تولید نا‌خالص ملی کشور هشت درصد است و مباحث حمل و نقلی یکی از مهم‌ترین زیر‌ساخت‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

شمعانیان با اشاره به اینکه سالانه بیش از 120 میلیون مسافر و بیش از 80 میلیون تن کالا در سطح راه‌های استان ترانزیت می‌شود، تصریح کرد: استان اصفهان در زمینه راهسازی رتبه برتر را در سطح کشور از آن خود کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حدود 400 کیلومتر آزاد راه، یک هزار و 400 کیلومتر بزرگراه و 3 هزار کیلومتر راه اصلی مجموعه راه‌های عبور ترانزیتی در سطح استان اصفهان وجود دارد، افزود: بیش از چهار هزار ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس و بیش از 35 هزار ناوگان باری و 65 هزار راننده حرفه‌ای در سطح اصفهان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان با بیان اینکه این سازمان ایمنی جاده‌ها و مدیریت بر ترافیک را سرلوحه کار خود قرار داده است، تاکید کرد: ترافیک جاده‌ها استان اصفهان توسط سه دوربین با تکنولوژی روز در مناطق حادثه‌خیز و گردنه‌ها مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 33 دوربین نظارتی جدید در فروردین ماه سال آینده بهره‌برداری می‌شود، گفت: سازمان حمل و نقل جاده‌ای اصفهان در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی اقدام به آموزش بیش از 65 هزار دانش آموز در مدارس حاشیه راه کرده است.