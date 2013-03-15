کشف نوعی سرطان چشم که جنین را مبتلا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان بین المللی به سرپرستی دانشمندان کانادایی دریافته اند یک تک ژن سرطان (یک آنکوژن) موجب بروز رتینوبلاستوم تهاجمی می شود که پیش از تولد در خانواده هایی که سابقه این بیماری را نداشته اند آغاز می شود.

این تحقیقات به طور کامل تفکر رایج و بررسی های بالینی سرطان را به چالش کشیده است.

نوع رایج رتینوبلاستوم به دلیل آسیب دیدگی هر دو نسخه از ژن سرکوب تومور RB1 بروز می کند، این نوع از سرطان می تواند به شکل موروثی ظهور کند، از این رو چشم دیگر کودک و همچنین اقوام او در خطر ابتلا به سرطان هستند.

وقتی که چشم مبتلا به تومور بزرگ را در کودکان بر می داریم و نشان می دهیم که این نوع جدیدی از رتینوبلاستوم است، عقیده بر این است که خطر بروز این سرطان در چشم دیگر کودک و یا در خانواده اش صفر خواهد بود.

این پیشرفت مهمی در درمان شخصی سازی شده سرطان در این کودکان و خانواده های آنهاست.

تومورهای بروز یافته با آنکوژن بسیار بزرگ تر از آنهایی است که به صورت ارثی در کودکان در این سنین بروز می کند.

تشخیص زودهنگام زمانی روی می دهد که والدین در چشم کودک خود به جای مردمک سیاه مردمک سفید رنگ می بینند.

محققان مدتها فکر می کردند که تمام موارد ریتنوبلاستوم به دلیل نبود ژن این بیماری ایجاد می شوند اما تحقیقات جدید نشان می دهد، این همه داستان نیست: نوع جدیدی از سرطان رتینوبلاستوم با ژن های طبیعی رتینوبلاستوم توسط نسخه های اضافی از یک ژن قدرتمند سرطان بروز می کند و موجب می شود سرطان بسیار سریع تر پیش از تولد کودک بروز کند. متوسط سن تشخیص این کودکان چهار ماهگی است.

نتایج این تحقیقات درنشریه Lancet Oncology منتشر شده است.