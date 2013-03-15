آینده کشتی ایران بسیار درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور یادواره شهید سرلشگر عباس بابایی عصر پنجشنبه با حضور حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، رسول خادم مربی تیم های ملی کشتی، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، مسعود نصرتی شهردار و رئیس هیئت کشتی استان، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمع زیادی از علاقمندان در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد.





حجت الله خطیب درحاشیه مراسم افتتاحیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از میزبانی استان قزوین برای برگزاری این مسابقات تشکر می کنیم و امیدواریم این رقابتها زمینه شکوفایی استعدادهای درخشان ورزشی در کشتی را فراهم کند.



سرپرست فدراسیون کشتی کشور بیان کرد: یک سری برنامه های مفصل برای تیم های ملی پیش بینی شده که از ششم فروردین اردوهای تمامی رده ها آغاز می شود و بلافاصله مسابقات آسیایی را در پیش داریم و تیم ملی نیز برای یک تورنمنت دوستانه به امریکا می رود.



این مسئول بیان کرد: بازی های آسیایی، جام جهانی و مسابقات متعددی را در پیش داریم و به هر حال یک دگرگونی و تحول عجیبی در کشتی ایران ایجاد شده که با موفقیت بسیار بزرگ قهرمانان خود در عرصه های مختلف روبرو هستیم و آینده درخشانی را در این رشته خواهیم داشت.





وی با تشکر از خدمات ارزشمند رسول خادم مدیر تیم های ملی اظهارداشت: خادم با انتخاب کادرفنی قوی برای تیم های آزاد و فرنگی با تلاش شبانه روزی بستر خوبی را برا ارتقاء این رشته فراهم کرده که لحظه ای نیست اردو نداشته باشیم و جوانان در حال تمرین شبانه روزی هستند که سال آینده سال پر تحرک و موفقی برای کشتی ایران خواهد بود.



خطیب در خصوص انتخاب قزوین برای میزبانی مسابقات تصریح کرد: قزوین پایگاه کشتی ایران است و فدراسیون در این نقطه از ایران اسلامی حساب ویژه ای باز کرده زیرا از مناطق بسیار مستعد کشور در این رشته محسوب می شود و افراد با ذوق، توانمند و باهوش زیادی در این رشته دارد.



این مسئول ورزشی یادآورشد: با حضور شهردار قزوین در راس هیئت کشتی قزوین امیدواریم با کمک اداره ورزش فعالیتها مصمم تر از گذشته ادامه یابد که در این صورت می توان امیدوار بود با ظرفیت های ارزشمند این خطه دهها ورزشکار مانند لایق، یعقوبی، لشگری بابا اولادی را شناسایی و تقدیم ورزش کشور کرد.



موضوع حذف کشتی از المپیک با جدیت پیگیری می شود



خطیب با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از موضوع حذف کشتی از المپیک هم اظهارداشت: همه مسئولان و دلسوزان ورزش در راین زمینه فعال شده اند و حتی رئیس جمهور و وزیر ورزش پیگیر موضوع هستند و با کمک فدراسیون های کشورهای منطقه و فیلا در حال ریزنی برای حل آن هستیم.



وی افزود: برگزاری مسابقات تهران که به صورت مستقیم برای بسیاری از کشورهای جهان از تلویزیون پخش شد و استقبال پر شور تماشاگران و کیفیت فنی مسابقات تاثیر زیادی داشت تا موضوع مورد بازنگری قرار گیرد و بسیاری از کشورها بسیج شده اند و با موضع گیری اخیر رئیس کمیته المپیک به نظر می رسد این موضوع منتفی شود.

هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی آزاد قزهرمانی بزرگسالان کشور با حضور 35 تیم امروز و فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.