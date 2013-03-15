21 درصد از مردم ایران در ورزش همگانی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دکتر علی مجد آرا عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا چند سال پیش حدود هفت درصد از مردم کشور در بحث ورزش همگانی مشارکت داشتند که خوشبختانه امروز شاهد افزایش نفرات هستیم.

وی افزود:شورای راهبردی در فدراسیون ورزش همگانی تشکیل شده که طبق برنامه ریزی های انجام شده مشارکت مردم در ورزش همگانی تا پایان چشم انداز به 50 درصد خواهد رسید.

رئیس فدراسیون ورزش همگانی کشور تصریح کرد: افزایش روحیه نشاط و شادابی از اولویت های فدراسیون ورزش های همگانی است که در پایان برنامه چشم انداز به این مهم خواهیم رسید.

مجد آرا یادآور شد: 22 انجمن ورزش های همگانی در کشور فعال بود که مهندسی مجدد این تعداد به 30 انجمن افزایش داد.

وی افزود: حدود یک هزار و 300 رشته ورزشی در سطح دنیا وجود دارد که با توجه به شرایط فرهنگی و اقلیمی ایران مشغول راه اندازی تمامی این رشته ها در کشور هستیم.

100 هزار نفر در فارس ورزش همگانی انجام می دهند

در ادامه رئیس هیئت ورزش همگانی استان فارس نیز با اشاره به استقبال مردم استان فارس از ورزش های همگانی، گفت: در حال حاضر 100 هزار نفر از مردم استان در ورزش های همگانی مشارکت دارند که مدیریت کردن این تعداد برای یک دستگاه مشکل است.

محمد هادی منصوری افزود: حدود 66 هزار ورزشکار شناسنامه دار و 33 هزار و 400 نفر نیز ورزشکار سازماندهی شده هستند.

وی با اشاره به اینکه فوتبال زدگی مشکل بزرگ ورزش کشور است، گفت: متاسفانه امروز کشور ما دچار فوتبال زدگی و یا فوتبال گرایی شده که باید برای این فرهنگ فکری کرد.

رئیس هیئت ورزش همگانی استان فارس تصریح کرد: فوتبال تنها ورزش کشور نیست درحالیکه مردم برای نشاط و شادابی نیاز به ورزش دارند که این ورزش باید به طور همگانی در تمامی مکانهای شهری ممکن باشد.