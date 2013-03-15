استعدادهای کشتی استان قزوین را شناسایی و معرفی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان کشور از روز پنجشنبه با حضور 35 تیم از 31 استان کشور در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین آغاز شده است.



در حاشیه این مسابقات مسعود نصرتی شهردار قزوین و رئیس هیئت کشتی استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارزش این مسابقات برای استان قزوین به پاس گرامیداشت یاد شهید بابایی بسیار ارزشمند است.



وی افزود: با توجه به توانمندی و استعدادهای فراوانی که در زمینه های ورزشی بویژه کشتی در استان وجود دارد و نیز با لحاظ پیشنیه درخشانی که داریم به نظر رسید که میزبانی مسابقات مهم کشوری می تواند زمینه شکوفایی استعدادهای منطقه را بیش از پیش فراهم کند.





رئیس هیئت کشتی استان قزوین تصریح کرد: در این مسابقات دو تیم از سوی استان شرکت دارند که توافق هایی صورت گرفته تا در مقطع جوانان و نوجوانان چند ورزشکار قزوینی را هم داشته باشیم و دو مربی استان در اردو باشند تا در آینده بتوانند به ارتقاء این رشته کمک کنند.



نصرتی بیان کرد: هم در گذشته و هم عصر حاضر کشتی گیران شاخصی در استان داشته ایم مانند رضا لایق، مهدی یعقوبی، احسان لشگری که می توانند الگوی خوبی برای پیشرفت این رشته در استان باشند و در کیفیت کار نیز کمک مسئولان فعلی باشند.



این مسئول یادآورشد: اینکه مسابقاتی در این سطح در استان برگزار می شود شور اشتیاقی را در میان ورزشکاران و علاقمندان ایجاد کرده که هم کشتی گیران موجود حرکت کنند و هم در جذب کشتی گیر جدید بتوانیم گام های ارزشمندی برداریم و در مجموع در کنار هزینه هایی که می شود می توان امیدوار بود به کشف استعدادها منجر شود.



نصرتی در خصوص کشف استعدادهای استان گفت: گذشته خوبی داشته ایم و در 10 ماه که مسئولیت هیئت کشتی را بر عهده داشته ام استعدادیابی و ارزیابی ورزشکاران در مقطع نوجوانان و جوانان انجام شده و با اعزام 10 دوره تیمها به مسابقات مختلف تلاش کرده ایم سطح فنی کشتی ارتقا یابد.





وی افزود: فارغ از هزینه های بالای این کار با جذب منابع مالی از سوی گروههای اقتصادی و با زیرساختهای انجام شده امیدواریم با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم افرادی مانند احسان لشگری را شناسایی و تقدیم ورزش استان و کشور کنیم.



نصرتی در خصوص سطح مسابقات هم گفت: سطح کیفی و فنی مسابقات بسیار خوب است و به جز سه نفری که مقام المپیک دارند از طرف فدراسیون اجبار شده همه باید در این رقابتها کشتی بگیرند که این موضوع به افزایش کیفی رقابتها کمک کرده و استان با همه توان در آن شرکت کرده است.

در مراسم افتتاحیه این مسابقات که با حضور حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، رسول خادم مربی تیم های ملی کشتی، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمع زیادی از علاقمندان در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد از پیش کسوتان و قهرمانان کشتی استان رستم اسلامپور، مهدی یعقوبی، احسان لشگری، رضا لایق، مرحوم محمود باباشاهوردی و شعبان بابا اولادی نیز تجلیل شد.

علیرضا رضایی، غلامرضا محمدی، علی بیات، رستم اسلامپور از مدال آوران کشتی از دیگر میهمانان این مسابقات هستند.









