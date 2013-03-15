استاندار بوشهر هزینه پیوند کلیه 70 بیمار را پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند در نشست با بیماران کلیوی مستمند استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه تعداد بیماران کلیوی در استان بوشهر نسبت به دیگر نقاط بیشتر است و در شرایط سخت زندگی میکنند در بررسی مشکلات آنان قرار شد هزینه پیوند بیمارانی که مراحل آزمایشات لازم را انجام دادهاند پرداخت شود.
وی با بیان اینکه هزینه پیوند این بیماران نیازمند 400 میلیون تومان برآورد شده، گفت: این میزان مبلغ به حساب دانشگاه علوم پزشکی استان واریز شده است که دانشگاه نیز به حساب انجمن بیماران کلیوی واریز خواهد کرد.
استاندار بوشهر تاکید کرد: این بیماران در اسرع وقت عمل پیوند کلیهشان در بیمارستان بوشهر انجام خواهد شد و امیدواریم با این عمل سالهای سال در کنار خانواده محترمشان به صحت و سلامتی زندگی کنند.
حسنوند همچنین با بیان اینکه اعتبارات استان بوشهر متعلق به مردم استان است که براي رفاه و آسایش مردم هزینه میشود، تصریح کرد: برای سایر بیماران کلیوی استان که نیاز به پیوند کلیه دارند اعتبارات تامین شده است که پس از آماده شدن بیماران برای پیوند اعتبارات لازم پرداخت میشود.
وی تعداد بیماران نیازمند پیوند کلیه را 130 نفر اعلام کرد و افزود: با انجام مراحل پیوند اعتبارات لازم در اسرع وقت به حساب دانشگاه علوم پزشکی استان واریز و در اختیار انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار میگیرد.
استاندار بوشهر خدمت صادقانه برای حل مشکلات مردم بهویژه نیازمندان را وظیفه اصلی مدیران دانست و افزود: مسئولان بهعنوان نوکران مردم در راستای خدمت رسانی برای رفاه و آسایش مردم همواره در تلاشاند و اگر کاری انجام میدهیم بهعنوان وظیفه است.
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