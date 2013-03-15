کسب رتبه دوم مازندران در کنکور سراسری سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی عصر پنچشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان نخبه شهرستان آمل به جهش خیره کننده دانش آموزان مازندرانی در کنکور دانشگاهها در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: مازندران در کنکور سال جاری در بین 31 استان شرکت کننده رتبه دوم را کسب کرد.

وی تصریح کرد: با افزایش تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی در کشور و اجرای سهمیه منطقه ای متناسب با جمعیت و ظرفیت هر منطقه، شرایط تحصیل برای هر فردی به راحتی فراهم شده است.

توکلی با اشاره به اینکه از سال 84 به ازای هر 100داوطلب شرکت کننده در کنکور دانشگاه ها 9 نفر و اکنون به ازای این تعداد 83 نفر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرش می شوند، گفت: مازندران در سالهای اخیر از نظر تعداد شرکت کنندگان و تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاههای کشور همواره در بین استانهای کشور پیشگام بوده است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه داوطلبان شرکت کننده در کنکور دانشگاهها باید بیشترین تلاش خود را درخواند کتابها و توکل بر خداوند به دنبال کسب رتبه در ورود به مراکز آموزش باشند، از خانواده ها بواسطه دغدغه های بالای آنان در انتخاب بهترین رشته ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کنکور و رفتن در دانشگاه ها قدردانی کرد.

وی بیان داشت: با ظرفیت سازی خوب دانشگاههای سراسر کشور، همه داوطلبان ثبت نام شده در کنکور سال 92 در دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد پذیرش خواهند شد.

توکلی افزود: با تجمیع شدن ثبت نام و آزمون سراسری و آزاد و پایان یافتن مرحله دوم ثبت نام سال 92 دانشگاههای سراسر کشور در مجموع یک میلیون و 86 هزار و 913 نفر مرد وز ن ثبت نام کردند که 20 هزار نفر بیشتر از کنکور پارسال بوده است.

وی، زمان برگزاری آزمون های سال 92 را روزهای ششم، هفتم و هشتم تیرماه در نوبت های صبح و عصر در پنج گروه آزمایشی اعلام کرد و ادامه داد: همه داوطلبان در این آزمون ها به سئوالات عمومی و اختصاصی پاسخ خواهند داد.