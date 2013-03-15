  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

عرضه یک سیستم هشدار زلزله/ پیش بینی زلزله 30 ثانیه پیش از وقوع

عرضه یک سیستم هشدار زلزله/ پیش بینی زلزله 30 ثانیه پیش از وقوع

لرزه شناسان در کالیفرنیا می گویند یک سیستم هشدار زلزله را با موفقیت آزمایش کرده اند. این سیستم توانسته است 30 ثانیه پیش از وقوع زلزله هشدار داده و افراد را برای وقوع لرزه ای که روز دوشنبه روی داد، آماده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا اعلام کردند پروژه هشدار زودهنگام زلزله که می تواند از هزاران حسگر موجود در زمین استفاده کند، توانست زلزله 4.7 ریشتری "آنزا" را در 100 مایلی جنوب شرق این ایالت، به درستی پیش بینی کند.

کیت هوتون لرزه شناس موسسه فناوری کالیفرنیا گفت: حتی هشداری که چند ثانیه پیش از وقوع زلزله اعلام شود نیز بسیار مهم است. در همین زمان کوتاه می توان آب، برق یا گاز را قطع کرد، قطارها فرصت کاهش سرعت را می یابند تا مانع از خروج قطار از ریل شوند و کارگران می توانند از مواد خطرناک یا مناطق پرخطر دور شوند.

به گفته این دانش پژوهان از آنجا که امواج زلزله در سراسر زمین با سرعت صوت یعنی حدود پنج مایل در ثاینه حرکت می کنند، این سیستم هشدار برای افرادی که در 20 مایلی کانون زلزله قرار دارند زیاد مفید نخواهد بود اما این هشدار می تواند به افرادی که در فواصل دورتری قرار دارند کمک کننده باشد.

این سیستم که توانست لرزه روز دوشنبه گذشته را هشدار دهد بخشی از آزمایش بتا برای برنامه هشدار زودهنگام است که سال گذشته آغاز شد.

با وجود موفقیت این سیستم در پیش بینی زلزله مقامات می گویند تلفیق هزاران ناظر و حسگر زلزله در سراسر کالیفرنیا به یک سیستم ایالتی می تواند بیش از 80 میلیون دلار هزینه بردارد.

کد مطلب 2018851

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